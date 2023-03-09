CHP Milletvekili Ali Haydar Hakverdi: Kaybını arayan aile hastane hastane dolaştırılmaz

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, birçok ailenin deprem sonrası kaybolan çocuklarını ya da yakınlarını aradığını belirterek, Sağlık Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasındaki koordinasyonsuzluğa dikkat çekti. Hakverdi, “Bir kaybını, yakınını arayan aile hastane hastane dolaştırılmaz. Merkezi bir kayıt sistemi hem Aile Bakanlığı'nda hem Sağlık Bakanlığı'nda oluşturulmalı. İki bakan birbiri ile küs mü ne yapıyorsunuz? Bir ay olmuş bu hala yapılmamış, bunu toparlayamamışlar” dedi.

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, dün TBMM Çocuk İstismarının Önlenmesi ve Alınması Gereken Tedbirleri Araştırma Komisyonu toplantısına katıldı. Hakverdi, burada partisi tarafından kurulan Depremde Kaybolan Çocuklar Komisyonu’nun çalışmalarına dair son verileri paylaştı. Hakverdi şunları dile getirdi:

“AİLE BAKANI ORTAK ÇALIŞMA TALEBİMİZ İÇİN BİZE DÖNMEDİ”

“Hatay Valisi’ne gittik rakam bilmiyor. Aile Bakanımıza ulaşmak, şunları sormak istedik. Paylaşmadılar bizimle, randevu vermediler. Şunları bir örtüştürelim dedik, muhatap bulamadık. Bakan hanım bize dönmedi, yüzümüze bakmadı. Hastaneleri dolaşıyoruz, acılı aileler de hastaneleri dolaşıyor, bir merkezi kayıt yoktu burada. Sağlık Bakanlığı’nda bir merkezi kaydınız var mı dediğimizde 184 var ya diyorlar.

“DEVLET VARKEN CEMAAT KİM?”

Kamuoyunda bir sürü refakatsiz çocuk konuşuldu, ayağa kalktı millet, bir hassasiyet var. Bu konuda güven problemimiz var bakanlıklara karşı. Devlet varken cemaat kim? Denetlenebilir bir devlet olması gerekirken bizim bu kaygılarımızı giderecek ortaklaşma çabamızın önüne geçildi, yapılmadı.

“KAYBINI ARAYAN HASTANE HASTANE DOLAŞTIRILMAZ, MERKEZİ BİR KAYIT SİSTEMİ OLUŞTURULMALI”

Evladını arayan baba bize ulaştı, acaba yavrum orada olabilir mi… Niye yavrusunu televizyondan, cemaatten arasın. Devlet nerede? Devlet var ya… Bir kaybını, yakınını arayan aile hastane hastane dolaştırılmaz. Sağlık Bakanlığı’nın ilgili birimine yönlendirir. Merkezi bir kayıt sistemi hem Aile Bakanlığı'nda hem Sağlık Bakanlığı'nda oluşturulmalı. Hastane kapılarında bu aileler çocuklarını aramamalıydı. Çabamız buydu, karşılık görmedik.

“KOORDİNASYONUN BİR AY GEÇMESİNE RAĞMEN SAĞLANAMADIĞI KANAATİNDEYİM”

Evladını arayan bir anne baba Aile Bakanlığı’na mı gitsem, yok Sağlık Bakanlığı’na mı gitsem, hastane hastanemi dolaşsam, adli tıbba mı gitsem diye uğraşmamalı. Şu koordinasyonun bir ay geçmesine rağmen sağlanamadığı kanaatindeyim. Bu verilerin bir merkezde toplanıp ailelerinin dolaştırılmayıp, bakanlar hemen koordinasyon kurup, ben bir anne baba olarak gideceğim bir valiliğe vereceğim bakanlık bana akşamına dönecek, çocuğunuz şurada diyecek. Olmadığını burada gördük. Ben dehşete düştüm, iki bakan birbiri ile küs mü ne yapıyorsunuz? Bir ay olmuş bu hala yapılmamış, bunu toparlayamamışlar.”

Kaynak: ANKA