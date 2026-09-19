CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklandı

Denizli’nin Kale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce tutuklandı. İnce’nin evinde bir kilo 50 gram esrar ve ruhsatsız av tüfeği, arazisinde ise 21 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi.

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CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklandı
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Denizli’nin Kale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan CHP Kale İlçe Başkanı Süleyman İnce tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, uyuşturucu ticareti yaptığı şüphesiyle İnce hakkında bir süre önce teknik ve fiziki takip başlattığı belirtildi. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında jandarma ekipleri önceki gün operasyon gerçekleştirdi.

BİR KİLO ESRAR BİR RUHSATSIZ AV TÜFEĞİ

Operasyonda İnce’nin evinde yapılan aramada bir kilo 50 gram esrar ile bir ruhsatsız av tüfeği bulundu. İnce’ye ait arazide gerçekleştirilen aramada ise 21 kök dişi Hint keneviri ele geçirildi. Gözaltına alınan Süleyman İnce, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. İnce, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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