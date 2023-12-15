Cezaevinden izinli çıktıktan sonra ortadan kaybolan Ponzi Mine için yakalama kararı

“Kendisine milletvekilliği teklif edildiğini fakat bu görevleri uygun bulmadığını, bu nedenle kabul etmediğini, bakanlar ve bazı cemaat liderleriyle çok yakın iletişimde olduğunu söyledi. Birçok avukatlık ofisini yönetiyormuş. Adliyeye ancak hâkim ve savcılarla çay içmek için gidiyormuş, istihbarattan kendisine bilgi geliyormuş.”