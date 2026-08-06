Çerçeve Yasa Sonrası İlk MGK Toplantısı! Kritik Yol Haritası Masaya Yatırılacak

MGK, "Terörsüz Türkiye" sürecinde kritik bir toplantıya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak zirvede, TBMM'ye sunulan 12 maddelik çerçeve yasa teklifi ile sürecin yol haritası ve kurumlar arası koordinasyon masaya yatırılacak.

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Çerçeve Yasa Sonrası İlk MGK Toplantısı! Kritik Yol Haritası Masaya Yatırılacak
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Milli Güvenlik Kurulu (MGK), "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırılan yeni çözüm süreci kapsamında hazırlanan çerçeve yasa teklifinin TBMM'ye sunulmasının ardından bugün ilk kez bir araya gelecek. Toplantıda, 12 maddelik yasa teklifi ile sürecin bundan sonraki yol haritası ve kurumlar arası koordinasyon ele alınacak.

Çerçeve Yasa Sonrası İlk MGK Toplantısı! Kritik Yol Haritası Masaya Yatırılacak - Resim : 1

BİRKAÇ GÜN İÇİNE YASALAŞMASI BEKLENİYOR

TBMM Başkanlığı'na sunulan "Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi", 592 milletvekilinden 360'ının imzasını taşıyor. Teklifin 7 Ağustos'ta komisyonda, 9 Ağustos'ta ise Genel Kurul'da görüşülerek yasalaştırılması planlanıyor.

Çerçeve Yasa Sonrası İlk MGK Toplantısı! Kritik Yol Haritası Masaya Yatırılacak - Resim : 2

NELER YER ALIYOR

Düzenlemeye göre, yasanın yürürlüğe girebilmesi için MGK'nın, PKK/KCK ile bağlantılı tüm yapıların kendini feshettiğini ve silahların tamamen bırakıldığını tespit edip teyit etmesi gerekecek. Bu şartın yerine getirilmesi halinde, örgüt kurma ve yönetme, üyelik, örgüte yardım, propaganda, örgüt faaliyeti kapsamında işlenen suçlar ile terörün finansmanına ilişkin soruşturma, kovuşturma ve kesinleşmiş mahkûmiyet hükümleri ertelenebilecek.

Çerçeve Yasa Sonrası İlk MGK Toplantısı! Kritik Yol Haritası Masaya Yatırılacak - Resim : 3

TOPLANIN SAATİ NETLEŞTİ

Beştepe'de saat 15.30'da başlayacak MGK toplantısında, hem yasa teklifinin güvenlik boyutu hem de "Terörsüz Türkiye" sürecinde izlenecek strateji kapsamlı şekilde değerlendirilecek. Toplantının ardından yayımlanacak MGK bildirisinde, çerçeve yasa ve yeni sürece ilişkin kurulun değerlendirmelerine yer verilmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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Milli Güvenlik Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan
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