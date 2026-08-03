'Çerçeve Yasa' AK Parti Grubunda İmzaya Açıldı: AK Parti'den Siyasi Partilere 'Terörsüz Türkiye' Ziyareti

Terörsüz Türkiye sürecinde hazırlanan 'Çerçeve Yasa' AK Parti Grup tarafından AK Partili milletvekillerine TBMM'de imzaya açıldı. Öte yandan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, çerçeve yasa ile ilgili partilere bugün ön bilgilendirme de bulunacak.

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'Çerçeve Yasa' AK Parti Grubunda İmzaya Açıldı: AK Parti'den Siyasi Partilere 'Terörsüz Türkiye' Ziyareti
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Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki çerçevesini oluşturacak 'Çerçeve Yasa' AK Parti Grubu tarafından imzaya açıldı.

ÇERÇEVE YASA İMZAYA AÇILDI

AK Parti milletvekillerine yönelik açılan imza sürecinin yarın saat 17.00'ye kadar tamamlanması öngörülüyor.

'Çerçeve Yasa' AK Parti Grubunda İmzaya Açıldı: AK Parti'den Siyasi Partilere 'Terörsüz Türkiye' Ziyareti - Resim : 1

GÜLER'İN BİLGİLENDİRME YAPMASI BEKLENİYOR

Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalarda yeni bir aşamaya geçildi. Bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulması planlanan Çerçeve Kanun Teklifi öncesinde AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'in, siyasi partilere bugün bilgilendirme yapması bekleniyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Terörsüz Türkiye kapsamında hazırlanan çerçeve kanun teklifinin bu hafta Meclis Başkanlığı'na sunulmasının beklendiğini ifade etmişti.

'Çerçeve Yasa' AK Parti Grubunda İmzaya Açıldı: AK Parti'den Siyasi Partilere 'Terörsüz Türkiye' Ziyareti - Resim : 2

TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİNE DİKKAT ÇEKİLMİŞTİ

Numan Kurtulmuş, geçtiğimiz haftalarda siyasi partilerin genel başkanları ve grup başkanvekilleriyle gerçekleştirdiği temaslarda, Terörsüz Türkiye hedefinin geniş siyasi uzlaşıyla hayata geçirilmesinin önemine dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise pazar günü İstanbul'da yaptığı konuşmada sürecin kararlılıkla sürdürüleceğini belirterek, "Terörsüz Türkiye" hedefinin mutlaka gerçekleşeceğini vurgulamıştı.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
AK Parti Terörsüz Türkiye Recep Tayyip Erdoğan TBMM
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