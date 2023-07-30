Çekimler iptal edilmişti: Görevimiz Tehlike ekibinin görüntülerini servis eden esnafın kim olduğu ortaya çıktı
Görevimiz Tehlike'nin yeni filmi için Kapalıçarşı'da çekim yapmak isteyen yönetmen Christopher McQuarrie ve ekibi, Kapalıçarşı'yı gezip mekan bakmıştı. Görüntüler sosyal medyaya sızdırılınca filmin çekimleri iptal edilmişti. Görüntüleri sosyal medyaya servis eden esnafın kim olduğu ortaya çıktı.
Yönetmen Christopher McQuarrie, dünyaca ünlü oyuncu Tom Cruise'un başrolünde yer aldığı 'Görevimiz Tehlike' filminin çekimlerini planlamak üzere İstanbul'a gelmiş ve Kapalıçarşı'yı gezmişti.
Ünlü yönetmenin Kapalıçarşı'yı gezerken çekilen gizli görüntüleri basına sızınca filmin İstanbul'daki çekimlerini iptal etmişti.
Sabah'ta yer alan habere göre gizlilik sözleşmesi yapıldığı halde yönetmen McQuarrie'ın inceleme yaptığı o keşif görüntülerini sızdıran esnaf belli oldu.
Ünlülerin halıcısı denen ve Türkiye'ye gelen yabancılara halı satan esnaf Hakan Evin'in dükkanındaki kameradan görüntülerin sızdırıldığı öğrenildi.