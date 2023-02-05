Canlı yayında tırnaklarını kesen Hakan Bayrakçı: Hayatımın en büyük ikinci krizi, işin içine siyaset girdi

Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, CNN Türk'te sunduğu 'Tarafsız Bölge' programında tırnaklarını kesen SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı'nın konuyla ilgili açıklamalarını okurlarıyla paylaştı.

Buna göre Bayrakçı, "Bu ciddi bir krizdi. Fakat çok teselli eden de oldu. Ben de biraz teselli oldum. Kişisel krizlerimin en büyüğü bu değildi. Sanırım ikincidir" dedi.

Hakan, 'Ekranda tırnak kesme vakasında şimdi söz Hakan Bayrakçı’da' başlıklı yazısında şunları aktardı:

- Sen çok medeni bir insansın. Nazik, janti bir adamsın. İyi eğitim almışsın. Neden böyle oldu?

Sanırım konuyu sadece o an hissettiğim rahatsızlığa bağlamak da pek doğru değil. Çünkü reklam arasını bekleyebilirdim. Canlı yayında olduğumu unutmamalıydım. Haftanın 80 saatinin 18 saatini canlı yayında geçiriyoruz. Sanırım benim gibiler canlı yayınları doğal yaşamımızın parçası olarak görmeye başladık. Bilinçaltımızda bu var galiba. Bu da etkili oldu bence.

- Çok eleştirildin. İnsanlar haklı olarak tepki gösterdi. Tepkileri haklı buluyor musun?

Tepkiler elbette haklı. Hoş olmadı. Ama önemli bir husus var. Hakaret ederek her türlü şeyi yazanlar genelde aynı siyasi görüşte olan insanlar. Farklı bir siyasi görüşü olanlar ise teselli etmiş, hoş görmüş bu olayı. Tabii böyle olunca şunu düşünüyorum. Fikirlerimden rahatsız olanlar, bu olayı fırsat bilip her türlü hakareti ettiler. Tamam, olay tabii ki kötü. Ama niye hep aynı görüşteki insanlar demediğini bırakmamış? Ve neden hep farklı siyasi eğilimi olanlar hoş görmüş, teselli etmiş? Buradan anlıyorum işin içine siyasetin girdiğini.

- Sen aslında ortadan giden bir yorumcusun. Tarafsız konuşuyorsun. Haklıya haklı, haksıza haksız diyorsun. Tepkilerin yoğunlaşmasında bu tutumunun payı olduğunu düşünüyor musun?

Kesinlikle asıl sebep bu. Bir kesimin sürekli hoşuna gidecek şeyler söylüyor olsam, o kesim bunu tolere eder, laf atanlara da kızardı. Gerçi biraz yine öyle olmuş ya...

- Kişisel tarihinin en büyük krizi bu mudur?

Bu ciddi bir krizdi. Fakat çok teselli eden de oldu. Ben de biraz teselli oldum. Kişisel krizlerimin en büyüğü bu değildi. Sanırım ikincidir.

- Bir özeleştiri vermek gerekiyor sanırım. Bu açıdan ne demek istersin?

Her şekilde canlı yayınlarda dikkatli olmak gerekir. İstersen haftada yüz saatin yirmi saatinde değil yarısında bile canlı yayında olsan dikkati elden bırakmayacaksın. Biz siyaset konuşan insanlarız. Bazı siyasetçileri yoğun biçimde eleştirebiliyoruz. Bu da birilerinde bir birikim yapıyor. Herhangi bir açığını arıyorlar, seni linç edip sana nefret kusmak için fırsat kolluyorlar. Maalesef ben de onlara bir fırsat vermiş oldum. Üzgünüm tabii ki."

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