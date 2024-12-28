CANLI BLOG | Narin Davasında Karar Günü: Nevzat Bahtiyar'ın İfadesi mi Değiştirildi? Narin Davasında Avukattan Dikkat Çeken İddia

Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan, arama çalışmalarının 19’uncu gününde dere yatağında, çuvalda, üzeri taşlarla örtülü cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetiyle ilgili ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve ağabeyi Enes Güran ile cesedi taşıdığı tespit edilen komşuları Nevzat Bahtiyar, önceki gün ikinci kez hakim karşısına çıktı. Tartışmalarla geçen 2 günün ardından bugün anne Yüksel Güran savunma yapacak. Kararın bugün açıklanması bekleniyor.

Gazeteci Emrullah Erdinç ve İhsan Yalçın duruşma salonundan canlı aktarıyor...

12.01 ARİF GÜRAN'I ŞAŞIRTAN UYGULAMA

Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir: Dosyayı aldığımızda biz de Salim’den şüpheleniyorduk. Aramaları neden sildi diye merak ediyorduk. Cevabı verdi. Özel hayatıyla ilgili olduğunu söyledi zaten. Salim’in telefonunda bir uygulama vardı. ‘Kaçamak’ diye bir uygulama. Arif Bey’e söyledim mesela buna şaşırdı. Çocuklarına, eşine sadıktır demişti.

11.39 "BÖYLE GARİBANLIK MI OLUR?"

Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir: Kusursuz bir cinayet işlemiş Nevzat Bahtiyar. Eğer kameralar olmasaydı Nevzat asla bulunmazdı. Nevzat, “Garibanım,” diyor ama bu duruşmada nasıl bir tabloyla karşılaştığımızı gördük. Bu duruşmada bize patlıcan alan bir Nevzat var. Hani herkese anlatıyor ya, “Ben gariban bir adamım,” diyor. Böyle garibanlık mı olur? 10.000 lira indirimi kabul etmiyorsun. Ben onun doğru söylediğini düşünmüyorum, çünkü bugüne kadar hiçbir şeyde doğru konuşmadı. Bunda da doğru söylediğini düşünmüyorum. Madem Salim Güran sana, “Bu çocuğu götür, göm,” dediğinde bunu yapıyorsun, bir evin sıvasını mı yaptıramayacak? Sen onların hani adamıydın.

Nevzat ile Vecdi arasında yine bir iletişim başlıyor. Bu iletişim bir şeyleri etkiliyor mu? Biz bunu net olarak söyleyemiyoruz çünkü dinleyemedik. İlk başta HTS kayıtları elimizde yoktu. Bu nedenle bu konuyu soramadık. Bakın, Nevzat burada pür dikkat dinliyor. Normalde hiçbir şeyi dikkatlice dinlemeyen bir insan, buraları büyük bir dikkatle dinliyor. Çünkü doğruluk payı olduğunu biliyor. Temas etmiş, gerçek evraklar üzerinden konuşuyoruz. O akşam yakalanacağının kendisine bildirildiğini düşünüyorum. Belki ahırda… Ahır bölgesi aranmış olsaydı belki bir şey bulunabilirdi. Ya da yan taraftaki diğer alanlarda…

Özellikle Narin’in son görüldüğü yerlerde, daha kapsamlı arama yapılması gerekiyordu. Mavi ışık kullanarak her yerde arama yapılmış, taşların üzerindeki kan izlerine bile bakılmış. Ancak keşke bu yöntem diğer yerlerde de uygulanmış olsaydı. Çünkü Narin’in son görüldüğü yer, okul kamerasına göre artık kesinleşmiş durumda. Hayalet Söylemi: Bu noktada, “hayalet” lafı devreye giriyor. Çünkü Narin Güran’in en son görüldüğü yere ilişkin bir tutanak var. O bölgede en yakın yer Nevzat Bahtiyar’ın evi. Ama tutanakta Nevzat’ın evinden hiç bahsedilmiyor.

Tutanağa göre, Fuat Güran’ın evi 400 metre uzakta, Hüseyin Güran’ın evi 250-300 metre uzakta, baba Arif Güran’ın evi 100 metre uzakta. Ama Nevzat’ın evi daha yakın bir mesafede olmasına rağmen tutanakta yer almıyor. Neden Nevzat’ın evinden bahsedilmiyor? “Siz niye söylemediniz?” diyorlar. Ama kimse fark edememiş ki. Adam dediğim gibi, adeta bir hayalet gibi davranıyor. Aramalarda en önde yer alıyor, oturup babayı teselli ediyor, olay yerinde her zaman bulunuyor.

Nevzat, bilgi almak için her yerde bulunuyor. Ancak bu bilgileri kendi başına analiz edemediği için güvendiği kişilerden destek alıyor. Özellikle kardeşiyle bu bilgileri paylaşıp, kardeşinin yönlendirmesine göre hareket ediyor. Başlangıçtaki koruma refleksi ve çelişkili ifadeler de bunu gösteriyor. İlk ifadelerde, “Gazalar hemen onu evden çıkardı, arabayla aşağı indi,” deniliyor. Ama acaba Nevzat, köyden daha erken bir saatte çıkmış olabilir mi? Bu yüzden kameralar ve HTS kayıtları bizim için çok önemli. Kameraların daha kapsamlı bir şekilde incelenmesi gerekiyor. Bu konu mahkeme için de oldukça kritik bir nokta.

11.33 BAHTİYAR'IN DURUŞMAYA GELMEYEN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Nevzat Bahtiyar’ın 'güvenlik gerekçesiyle' duruşmaya katılmayan avukatı Ali Eryılmaz açıklama yaptı. Eryılmaz, "Duruşmadan bir hafta önce, kalacağım otelden adliyeye ve duruşma salonuna gidip gelirken tarafıma koruma verilmesini talep ettim. Ancak bu talebim kabul edilmedi. Adliye içinde güvende olmadığımı belirtmedim. Sorun adliye içinde güvenlik değil. Sorun adliyeye gelirken gerekli olan güvenlikti. Adliyenin dışı diğer sanıkların aile bireyleri ile dolu. Bu şartlar altında nasıl güvenle duruşmaya girebilirim?" dedi.

11.22 BAHTİYAR'IN SORGU VİDEOSU İZLETİLDİ

Nevzat Bahtiyar’ın sorgu görüntüleri izletildi. Nevzat Bahtiyar’ın jandarma sorgusu videosunda, "Ben bu olayın açığa çıkacağını biliyordum. Narin’in cesedi sabah dere yatağından çıkarıldıktan sonra tedirgin olmaya başlamıştım. Jandarma da evime gelince bu olayı itiraf ettim." dediği anlar gösterildi.

Avukat Mustafa Demir, şunları söyledi:

"Burada asıl soru şu Bu gerçekten Nevzat Bahtiyar’ın ifadesi mi, yoksa ifadeyi alan kişinin yönlendirilmiş ifadeleri mi? Çünkü burada açık bir yönlendirme var. Bu yönlendirme belli alanlarda değil, çok daha ötesinde bir şey. Nevzat’ın kurmadığı cümleler, yani ifadesine hiç geçmeyen cümleler, sanki onun ifadeleriymiş gibi yazılıyor. Biz Nevzat Bahtiyar’ın jandarmadaki ifadelerini okuduğumuzda, altında imzası var, avukat var, 'Tamam, bu Nevzat’ın ifadesi' diyebiliriz. Ama burada görüntüler var ve görüyoruz ki bu ifadeler aslında Nevzat’a ait değil.

Örneğin, arama ile ilgili bir soru soruluyor: 'Sen 15.08’de neden aradın?' Nevzat, 'Su meselesinde aradım' diyor. Ancak sonrasında, 'Pişman mısın?' diye bir soru geliyor. Bu soru da Nevzat’ın ifadesinde geçmiyor. Peki, bu ifadeyi kim ortaya koyuyor? Jandarma personeli, 'Keşke aramasaydım, bu işin içinde olmazdım, pişmanım' şeklinde bir cümle ekliyor. Oysa Nevzat’ın ağzından böyle bir ifade çıkmıyor. Ayrıca olayın itirafıyla ilgili sözlerine bakalım. Burada da aynı durum var. Görüyoruz ki bu ifadeler Nevzat’ın değil, ifadeyi alan kişinin sözleri."

11.20 "'GÜRANLAR BİZİ TEHDİT ETTİ' DİYEN TESPİT EDİLSİN"

Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir: Bu dosyada Twitter yargılamalarını gördük. Mesela kendi aralarında anlaşıyorlar. ‘Güranlardan biri geldi’ diyorlar, sonra ‘Güranlar bizi keleşle tehdit etti’ diyorlar. O kişi kim, tespit edilsin. Herkes kendinde her hakkı nasıl görüyor ya? Prof. Dr. Ersan Şen, masumiyet karinesinden bahsetti, linç edildi.

Mahkeme Başkanı: 6 yıldır Diyarbakır’dayım 10 yıldır da bu işi yapıyorum. Binlerce karar verdim. Müebbet verdiğim dosyada bile bana 'Adalet yok' diyenler oldu. Biz toplum olarak eleştiririz ama asla eleştirmeye gelemeyiz.

10.50 "KADIN PROGRAMLARINA KATILDINIZ"

Enes Güran’ın Avukatı Mustafa Demir: Sayın Başkan, Narin dosyasında Nahit Eren bazı paylaşımlar yaptı. İlk olarak şunu söyleyeyim, bu paylaşımları kötü niyetle yaptığınızı düşünmüyorum.

Bu sırada Mahkeme Başkanı araya girdi: “Şunu bir söyleyebilir miyim? Bu duruşmada sosyal medyada konuşmayan tek biziz ya! Hepiniz konuştunuz. Ben çok kullanamıyorum ama siz karşılıklı konuştunuz, kadın programlarına katıldınız. Bu duruşmada bir biz konuşmadık.”

11.03 BAHTİYAR'IN İKİNCİ AVUKATI SALONA GELDİ

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz güvenlik nedeniyle duruşmaya katılmayacağını duyurup adliyeye gelmedi. Bahtiyar’ın ikinci avukatı Adnan Ataş ise biraz önce duruşma salonuna geldi.

10.43 "HUKUK HERKESE LAZIM"

Enes Güran’ın avukatı Mustafa Demir: Evet bu ailenin başına birçok şey geldi. Ama hukuk herkese lazım. Burada verilecek karar tarihe geçecek. Hukuka sahip çıkacağız. Sadece bunu istiyoruz sizden. Bu dosyada çok büyük bir ihmal var. Ve o ihmal Güran ailesinden çıkarılıyor.

10.15 DURUŞMA BAŞLADI

Gerginlik sona erdi, mahkeme heyeti yerini aldı. Enes Güran’ın avukatı savunma yapmaya başladı.

10.10 SALONDA GERGİNLİK

Diyarbakır Barosu avukatlarıyla Mahkeme Başkanı arasında tartışma yaşandı.

Avukat Nahit Eren: Duruşmada yaşanan usulsüzlüklere sessiz kalmanız bizi üzdü. Sanıklar burada bağırıyor. Sanıklar tehdit içerikli konuşuyor. Bana bağırıldı çağrıldı. Ama avukata yaptığınız tutumu asla kabul etmiyoruz. Bu anlamda bizim sizden ricamız hiç kimsenin kimseye gözdağı verecek bir duruma gelmemesi. Dün bu salonda kalaşnikoflardan bahsedildi hiçbir şey demediniz.

Mahkeme Başkanı: Ben burada PKK, IŞİD, FETÖ üyelerini yargıladım. Ben nerede müdahale edeceğimi gayet iyi bilirim. Dünkü hakim değilim ben. Enes’in Kalaşnikof muhabbetine bilerek müsaade ettim. Belki suç duyurusunda bulunacağım. Belki kararımı etkileyecek bir şey söyleyecek. Vardır bizim de bir bildiğimiz! Benim iyi niyetim suistimal edilmesin. İyi niyetim suistimal edilirse milletvekillerini dahi çıkaracağım.

10.05 NEVZAT BAHTİYAR'IN AVUKATI DURUŞMAYA KATILMAYACAK

Nevzat Bahtiyar’ın avukatı Ali Eryılmaz güvenlik nedeniyle duruşmaya katılmayacağını duyurdu.

Nevzat Bahtiyar da geniş güvenlik önlemleri altında salona getirildi. Enes o anda gözlerini Nevzat Bahtiyar’a dikip bir süre söylendi.

10.02 ENES GÜRAN'A "İYİ MİSİN" SORUSU

Yüksel Güran duruşma salonunda oğlu Enes Güran’a döndü ve ‘İyi misin?’ diye sordu. O da başını sallayarak ‘İyiyim’ dedi.

08.30 SANIKLAR ADLİYEYE GETİRİLDİ

Duruşma öncesi tutuklu sanıklar, cezaevinden yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde çıkarılarak adliyeye getirildi.

Kaynak: Haber Merkezi