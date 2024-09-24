Çalışma Hayatı Baştan Sona Değişecek! 4 Gün İş 3 Gün Tatil Sistemine Geçiliyor

Almanya’da geçtiğimiz yıl yapılan tartışmalardan sonra bu yıl haftada 4 gün çalışma modeli denenmeye başlandı. Bu ülke için de işçi sendikaları çalışma haftasının kısaltılmasını talep ediyor. Ülke genelinde çalışma saatleri tartışılırken, işverenler örgütleri bunun mümkün olmadığını aktarıyor. İşte ayrıntılar…

Kaynak: Haber Merkezi

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Çalışma Hayatı Baştan Sona Değişecek! 4 Gün İş 3 Gün Tatil Sistemine Geçiliyor - Resim: 1

Almanya’da geçtiğimiz yıl gündeme gelen haftada dört gün çalışma modeli, bu yıl hayata geçirilmeye başlandı. Hollanda’da ise bu model hâlâ ütopya gibi görülse de işçi sendikaları, aynı maaşla dört gün çalışma haftasının uygulanabileceğini savunuyor. Ancak bu görüşe en büyük tepkiyi işveren örgütleri gösteriyor. İşçi sendikaları, gelecek toplu iş sözleşmelerinde dört günlük çalışma haftasını ve aynı maaşı talep etmeye hazırlanırken, işverenler ise iş gücü açığı, yüksek maliyetler ve yarı zamanlı çalışanların fazlalığı gibi sebeplerle bu talebe sıcak bakmıyor.

Hollanda'da iş gücü piyasasında yaşanan darlık, bu konuda ilerlemeyi zorlaştırıyor. Ülkenin Merkezi İstatistik Bürosu CBS'nin verilerine göre, geçen çeyrekte ortalama çalışma haftası 32,1 saat olarak kaydedildi. Hollanda’da yaklaşık 4,7 milyon kişi yarı zamanlı, 5 milyon kişi ise tam zamanlı çalışıyor.

Kaynak: Haber Merkezi

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