Çalınmasın Diye Altınları Bacaya Soktu Ama Çaldılar

Samsun’da 61 yaşında kadının tatile giderken çalınmasını önlemek için dairenin bacasına sakladığı altınlar çalındı.

Çalınmasın Diye Altınları Bacaya Soktu Ama Çaldılar

Samsun’da bir kişinin tatile giderken çalınmasın diye dairenin bacasına sakladığı altınlar çalındı. Polis, hırsızı yakalayarak gözaltına aldı.
Edinilen bilgiye göre, Bafra ilçesinde yaşayan D.A. (62) tatile giderken eve hırsız girerek çalar endişesiyle 5 adet altın bilezik ve 45 gram altını apartmanın bacasına sakladı. Tatil dönüşü bacayı kontrol ettiğinde altınların çalınmış olduğunu gören D.A., polise başvurdu. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yürüttükleri çalışma sonucu hırsızlık olayının failini kısa sürede tespit etti. M.C.K. (24), çaldığı altınlarla birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Altınlar ise polis tarafından sahibine teslim edildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: AA

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