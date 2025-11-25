C7K Grubuna Operasyon, Dijital Deliller Ele Geçirildi

Telegram'daki 'C7K' isimli grup üzerinden şehitler, gaziler, kamu görevlileri ve 18 yaşından küçük çocuklara yönelik tehdit, taciz ve aşağılama içerikli paylaşımlar yaptığı, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirip yaydığı tespit edilen 9'u suça sürüklenen çocuk 14 şüpheli, gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Telegram platformunda faaliyet gösteren 'C7K' adlı kanal ile ilgili yürütülen soruşturmada yeni bulgulara ulaşıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında, grubun paylaşımlarında şehitler, gaziler ve yakınları, Cumhurbaşkanı, yargı yetkilileri, üst düzey kamu görevlileri, kolluk kuvvetleri, kamuoyunda tanınan ve vefat etmiş kişilerin aileleri, dini ve manevi değerler ile 18 yaş altı çocuklara yönelik tehdit, hakaret ve taciz içerikli mesajlar yayımlandığı belirlendi. Ayrıca şüphelilerin kişisel verileri hukuka aykırı şekilde elde edip, kamuya açık paylaştıkları tespit edildi.

12 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Bu bulgular üzerine şüpheliler hakkında 'Kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme', 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Bilişim sistemine girme', 'Bilişim sistemini engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme' ve 'Siber Güvenlik Kanunu’na muhalefet' suçlarından gözaltı kararı verildi.

Talimat doğrultusunda 12 farklı ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, aralarında 9 suça sürüklenen çocuğun da bulunduğu toplam 14 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.

Kaynak: DHA

