Buzlar eridi; Meral Akşener yeniden Altılı Masa'da

GERÇEK GÜNDEM /

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına "Ölümle sıtma arasında bir tercihe zorlandık" gibi sözlerle itiraz edip kalktığı Millet İttifakı'nın bugün saat 14.00'te yapılması beklenen toplantı, ertelendi. Toplantı, Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in görüşmesi sonrasında 6 liderin de Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelmesiyle başladı.

ALTILI MASA TOPLANTISI EKSİKSİZ BAŞLADI

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Millet İttifakı toplantısı için Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelen ilk lider oldu. Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu Saadet Partisi Genel Merkezi'ne gelen ikinci lider oldu. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise Genel Merkez'e gelen üçüncü isim oldu. Kılıçdaroğlu'nun ardından Meral Akşener'in de binaya gelmesiyle toplantı başladı.

ANKARA'DA GÖRÜŞME TRAFİĞİ

Krizin çözülebilmesi için gün içinde İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Akşener'le görüştü. Akşener'in iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olması yönünde teklifini Kemal Kılıçdaroğlu'nun kabul etmesi üzerine İYİ Parti lideri masaya döndü.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, "Sayın Genel Başkanımız ile sayın Kemal Kılıçdaroğlu bir görüşme gerçekleştirdiler. Genel Başkanımız Akşener, Millet İttifakı toplantısına katılma kararı almıştır" ifadelerini kullandığı açıklamasında masanın yeniden toplandığı bilgisini verdi.

İYİ PARTİ SÖZCÜSÜ KÜRŞAD ZORLU: MERAL AKŞENER BAŞINDAN BERİ SÖZ VERDİĞİ GİBİ MİLLETİNİN YANINDADIR

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada; "Kaygılanma Türkiyemiz! Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener başından beri söz verdiği gibi milletinin sesi ve milletinin yanındadır. Çabamız, her bir vatandaşımızın hak ettiği adaleti, demokrasiyi ve müreffeh Türkiye’yi inşa edebilmektir. İnanıyoruz ki milletimiz kazanacaktır" açıklamasında bulundu.

TOPLANTI SONRASI KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞININ AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

Ankara'da uzun süre devam eden görüşme trafiğinin ardından Akşener'in toplantıya katılması adaylık için anlaşma sağlandığı yorumlarına neden oldu. 6 liderin toplantının ardından açıklama yapması ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklaması bekleniyor.