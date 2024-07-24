Büyük Kaçış Başladı: İstanbul'dan Göç Edenler Bu Şehirlere Yerleşiyor

Türkiye'nin nakliye verileri analiz edildi. Buna göre İstanbul, Ankara ve İzmir sürekli göç verirken yeni rotalar da belli oldu. Göç edenler, eskiye göre daha büyük evler tercih ederken, İstanbul ve İzmir'den göçün en temel nedeni ise deprem korkusu ve pahalılık.

Artan pahalılık ve deprem korkusu İstanbul'dan göçü hızlandırdı. 2023 yılına ait taşınma verilerine göre, 81 ilden 350 bine yakın nakliyat talebi analiz edildi ve en çok talebin İstanbul, Ankara, İzmir’den geldiği belirlendi.

İstanbul depremi de vatandaşların taşınma kararlarında oldukça etkili. Büyükşehir ünvanlı kıyı şehirlerine de ilginin yoğun olduğu verilerle ortaya konuldu. Aralarında denize kıyısı bulunan Balıkesir, Samsun ve Ordu’nun da olduğu göç alan iller sıralamasında birinciliği Muğla alıyor. Taleplerde ikinci en yüksek artışın yaşandığı dönem, asgari ücret artışlarının ardından geçtiğimiz Temmuz ve Ağustos ayları oldu.

BALIKESİR'E İSTANBUL'DAN YOĞUN GÖÇ

Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre, Türkiye’nin Muğla’dan sonra en çok göç alan ikinci şehri Balıkesir’e en yoğun göç ise İstanbul’dan gerçekleşiyor. Balıkesir’e göçün dağılımına bakıldığında ise şehir merkezinden çok denize kıyısı olan yazlık ilçelerin tercih edildiği görülüyor. Balıkesir’e göç edenler en çok Edremit ve Ayvalık’ı tercih ediyor. Türkiye’nin en çok göç alan üçüncü şehri Karadeniz bölgesinden. Samsun’un deniz kıyısında yer alan ilçeleri Atakum ve İlkadım metropollerden göçün yoğunlaştığı ilçeler olarak öne çıkıyor.

BÜYÜK EVLER TERCİH EDİLİYOR

2023 yılının bir diğer trendi ise büyük evlere yönelim. 3+1 ve üzeri ev tiplerine talep artışı yaşanıyor. 4+1 evlere taşınma talebi bir önceki seneye göre yüzde 22 artışta. 5+1 evlere talep yüzde 13, 3+1 evlere talep yüzde 10 arttı. Temmuz ve ağustos ayları, maaş ve zam artış döneminin etkisiyle taşınmanın en yoğun tercih edildiği dönem oluyor.

İSTANBUL'DA EN BÜYÜK EVLER BU İLÇELERDE

Verilerin detayına inildiğinde İstanbul’da büyük ev talebine karşılık veren ilçeler şöyle sıralandı:

Kadıköy ve Pendik, 3+1 konut arayışının yöneldiği ilçelerde başı çekerken 4 ve üzeri oda sayısına sahip evlere taşınma talebinde ise taşınmanın yönü Başakşehir ve Beylikdüzü olarak öne çıkıyor. Ankara’da, yüzde 26 büyüme ile en çok 5+1 ev tipleri tercih edilirken, Çankaya açık ara fark ile büyük evlerde yaşamak isteyen Ankaralıların ilk tercihini oluşturuyor. İzmirli de tercihini 2023 yılında 3+1 evlerden yana kullandı. 3+1 evler için Karşıyaka tercih edilirken 4 ve üzeri odalı evlerde yaşamak isteyenler şehirden uzaklaşarak Urla’ya taşınmaya karar verdi.

PAHALILIK VURGUSU

EVA Gayrimenkul Değerleme Uzmanı Yasemin Zaimoğlu, İstanbul’un en çok göç alan illerin başında geldiğini belirterek, “TÜİK verilerine göre 2019- 2023 yılları arasında İstanbul’dan göç ilk 10 şehir sıralamasında dikkat çekiyor. Kocaeli ise ilk sırada yer alıyor. Bu şehri ise Ankara, Tekirdağ, İzmir ve Bursa takip ediyor. 4 yıldır listede yer alan Sakarya ve Antalya ise 2023 yılı göç verilerinde yer almıyor" dedi.

İlk 10 şehir sıralamasını mercek altına alan Zaimoğlu, şöyle devam etti:

“Göç alan yerler de sanayileşme ve iş imkanlarının olduğu iller. Vatandaş, İstanbul’un yerine konut satış ve kira fiyatlarının daha uygun olan illeri tercih etmeye başladı. Mevcut verilere bakarak önümüzdeki senelerde Kocaeli, Tekirdağ, Ankara, İzmir ve Bursa’nın listede varlığını sürdüreceğini tahmin etmekteyiz. Ayrıca listede daha önceki yıllarda da bulunan Tokat'ın da varlığını devam ettirebileceğini düşünüyoruz. İstanbul’dan, Muğla ve Antalya’ya göç listede varlığını sürdürüyor."