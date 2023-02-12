Büyük felakette yedinci gün: Can kaybı 24 bin 617'ye yükseldi, Türkiye'nin gözü mucize kurtuluşlarda

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Bölgede saat 00.00 itibariyle bildirildiğine göre toplam 24 bin 617 vatandaş hayatını kaybetti; 80 bin 278 kişi yaralandı. Binlerce bina yıkılırken, enkazda altında hala insanlar bulunuyor.

Facianın yedinci gününde yaşananlar şöyle:

09.41 - İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Umudumuzu yitirmiyoruz. Cudi 147 saat sonra Antakya’daki enkazdan sağ çıkarıldı.

09.36 - Gaziantep'te yıkılan bir binanın kolonunu kestikleri iddiasıyla yakalanan 2 kişi tutuklandı.

09.18 - Türkiye Futbol Federasyonu, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ligden çekilme taleplerini kabul ettiği kulüplerin, sezonun geri kalan maçlarında 3-0 hükmen mağlup sayılacağını açıkladı.

08.20 - Antakya Mutlular Apartmanı enkazından 35 yaşındaki Mustafa enkazdan sağ çıkarıldı.

06.20 - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Enkazdan hala canlı çıkıyor, en büyük temennimiz bunların artması.

05.51 - Küba, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Türkiye'ye 32 kişilik sağlık ekibi yolladı. Kübalı yardım ekibinin bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

05.03 - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Çin'in gönderdiği Shenzhen Kurtarma Gönüllüleri Federasyonu'na (SRVF) bağlı arama kurtarma ekibi Hatay'a geldi.

05.00 - Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya'da doğup büyüdüğü Neunkirchen kentinde, Kahramanmaraş depremlerinin mağdurları için kişisel olarak bir yardım kampanyası başlattı.

02.57 - Kahramanmaraş'ta 6 aylık hamile depremzede, enkazdan 136'ncı saatte kurtarıldı

02.30 - Türk Hava Yolları (THY): Üniversite öğrencilerimizin dikkatine: 11 Şubat'tan önce alınan ve 30 Haziran'a kadar olan uçuşlarınız için ücretsiz değişiklik ve iade hakları tanımlanmıştır. 31 Mart'a kadar THY internet sitesinde yer alan formu, 'diğer/öğrenci talepleri' seçtikten sonra öğrenci belgenizle birlikte doldurarak işlemlerinizi yapabilirsiniz.

02.25 - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'daki bir enkazda mahsur kalan kedi canlı olarak çıkarıldı.

02.11 - Hatay'ın Antakya ilçesinde Yusuf Yonca, depremde yıkılan Alya Nur Apartmanı'nda oturan kardeşi Ercan Yonca, onun eşi ve çocuğunun enkaz altında kaldığını ve halen yaşadıklarını duyuran videoyu sosyal medyada paylaştı. Yardım çağrısı üzerine bölgeye giden ekiplerce termal kamera ile yapılan ölçümde, yıkılan apartmanda 3 kişinin hayatta olduğu tespit edilirken, arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

02.02 - Kahramanmaraş’ta 26 yaşındaki Muhammed Habib 140 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

01.53 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Şu ana kadar 131 şüphelinin depremde yıkılan binalarla ilgili olarak sorumluluğu tespit edilmiş, 1’i tutuklanmış 113’ü hakkında gözaltı talimatı verilmiştir. Gerekli adli süreç titizlikle devam edecek.

01.44 - Şanlıurfa Valiliği, asılsız "bina çöktü" ihbarında bulunanlar hakkında yasal işlem başlatıldığını duyurdu.

01.05 - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, afet bölgesinden bir video daha paylaştı: "Güçlü bir sosyal devleti bu enkazın içinden çıkarıp inşa etmek zorundayız."

01.01 - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Hatay'da enkaz altında kalan hamile kadın ile kardeşi, Kütahya ekibince kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

00.41 - Kahramanmaraş'ta Mohammed Habip enkazdan 140 saat sonra kurtarıldı

00.33 - Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Hatay'ın Antakya ilçesinde, enkaz altında kalan 7 aylık Hamza bebek, 140 saat sonra kurtarıldı.

00.12 - İstanbul Cevizlibağ’daki KYK Atatürk Kız Öğrenci Yurdu’nda kalan öğrencilerin akşam 21.00’e kadar kadar yurttan ayrılmaları istendi. Öğrencilerin kararın bu kadar hızlı verilmesinden ve gidecek yerleri olmamasından dolayı tepki göstermesi üzerine, süre 15 Şubat'a kadar uzatıldı.

00.00 - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay , depremlerde 24 bin 617 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.