Büyük felakette sekizinci gün: Can kaybı 29 bin 605, umutlu bekleyiş sürüyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Bölgede saat 00.00 itibariyle bildirildiğine göre toplam 29 bin 605 vatandaş hayatını kaybetti; 80 bin 278 kişi yaralandı. Binlerce bina yıkılırken, enkazda altında hala insanlar bulunuyor.

Facianın sekizinci gününde yaşananlar şöyle:

08.19 - Hatay'dan kalkan ve içinde depremzedelerin olduğu uçak İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı.

06.05 - Depremin 170. saatinde gelen mucize: Gaziantep’te 40 yaşındaki Sibel Kaya enkazdan kurtarıldı

05.59 - Katarlı yetkililer, Dünya Kupası'nda kullanılan 10 bin konteyner ev ve karavanın Türkiye ve Suriye'ye gönderileceğini söyledi.

05.54 - Hollanda hükümeti, Türkiye ve Suriye'deki depremzedelere şimdilik vize kolaylığı sağlamayacağını açıkladı.

05.37 - ABD'de New York Times Meydanı'nda, Kahramanmaraş merkezli, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

05.03 - Adıyamanlı depremzede Şevket Sain, Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından AFAD'ın enkaz alanına 4 gün sonra geldiğini; 5 yaşındaki yakınının cenazesini enkazdan kendi elleriyle çıkardığını söyledi.

04.45 - Türkiye'de arama kurtarma çalışmalarına katılan Yunan ekip Atina'ya döndü.

SUPERBOWL'DA DESTEK ÇAĞRISI

04.31 - ABD'de milyonlarca kişi tarafından izlenen en büyük spor organizasyonlarından Amerikan Futbolu Ligi'nin (NFL) şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Kahramanmaraş depremlerinde hayatını kaybedenler anıldı ve Kızılhaç'ın bölgedeki yardım çalışmalarının bağışlarla desteklenmesi için duyuru yapıldı.

Maçın başlamasından hemen önce, Arizona'daki Phoenix Üniversitesi State Farm Stadyumu'nda şu anons yapıldı:

"Biz burada Chiefs ve Eagles arasında inanılmaz bir Super Bowl maçına hazırlanırken, Türkiye ve Suriye'nin binlerce can kaybının olduğu depremlerde yaşadıkları yıkımı anıyoruz. Dualarımızı sunmaya devam ediyoruz ve taraftarları bu yardım çabalarına destek olmaları için www.redcross.com/nfl adresini ziyaret etmeye teşvik ediyoruz." (AA)

04.21 - Özel okullar, depremden etkilenen öğrenciler için sosyal sorumluluk projesi başlattı. Bölgeden gelen öğrenciler ikinci dönemde yüzde 100 bursla misafir öğrenci olarak kabul edilecek.

04.00 - Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir mucize daha gerçekleştirildi. Yıkılan binanın enkazında saatlerce sürdürülen çalışma ile 166'ncı saatte 60 yaşındaki Erengül Önder sağ olarak çıkarıldı.

03.51 - Depremin vurduğu kentlere gönderilmek üzere Çeşme Limanı'ndan yola çıkan Ro-Ro gemisinde konteyner ev, mobil tuvalet, iş makinesi ve yardım malzemelerinin yanı sıra gönüllü moto kuryeler de yer aldı.

03.30 - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, beklenen Marmara depremi ile ilgili "İstanbullular geceleri rahat uyuyabilir miyiz?" sorusuna, "Keşke buradan tüm İstanbullulara gece rahat uyuyun diyebilsem" yanıtını verdi. İmamoğlu, "Biz kendimize binalar yapmadık, tabutlar yaptık. Bugün onun acısını yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

02.50 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin, "Kahramanmaraş'ta geldiğimizden itibaren 4 bin 490 enkazda arama kurtarma yapıldı. 308 enkazda arama kurtarma devam etmektedir" dedi.

02.32 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Temel Karamollaoğlu Kahramanmaraş'taki Afet Koordinasyon Merkezi'nde bir araya geldi.

02.04 - Deprem suçları soruşturmaları: Tutuklu sayısı 3'e çıktı, bir müteahhit daha yurtdışına çıkarken gözaltına alındı.

00.46 - Hatay'da 7 yaşındaki Mustafa enkazdan 163 saat sonra kurtarıldı.