Büyük felakette dokuzuncu gün: Can kaybı 31 bin 643, umutlu bekleyiş sürüyor

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaklaşık 10 saat arayla meydana gelen, başta Hatay olmak üzere Gaziantep, Osmaniye, Malatya, Adıyaman, Adana, Kilis, Diyarbakır, Elazığ ve Şanlıurfa'da yıkıma neden olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye’nin gözü, arama - kurtarma çalışmalarına çevrildi.

Bölgede dün saat 12.08 itibariyle bildirildiğine göre toplam 31 bin 643 vatandaş hayatını kaybetti. Binlerce bina yıkılırken, enkazda altında hala insanlar bulunuyor.

Felaketin dokuzuncu gününde yaşananlar şöyle:

07.45 | Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) deprem bölgesinde ödemeleri ötelenen kredilerin bankalara oluşturabileceği yükümlülükleri altı ay süreyle kaldırdı.

TCMB dün bankalara gönderdiği yazı ile deprem bölgesinde yerleşik kişilerin vadesi gelmiş veya altı ay içinde gelecek kredilerinin vadesinin ötelenmesi halinde, "Bu kredilerin, bankalar için kredi türüne ve kredi büyüme oranına göre menkul kıymet tesisi uygulamalarından hariç tutulmasına, harcama mukabili belge uygulamasına konu olmamasına ve zorunlu karşılık tesisinden hariç tutulmasına" karar verdi.

05.30 | İtalya Birinci Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'da forma giyen milli futbolcu Melih Demiral'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlere yönelik başlattığı kampanyadaki bağış miktarı 7 milyon 550 bin liraya ulaştı.

05.12 | Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu, BM Güvenlik Konseyinde kapalı formatta düzenlenen özel oturumda Konsey üyelerine depremler sonrası son durumla ilgili bilgi verdi.

04.41 | CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, afet bölgesindeki eksiklikleri dile getirdi. Gürer, “Malzeme konusunda, ısınma, çadır, jeneratör ve tuvaletlerle ilgili sorun var. Belli bölgelerde artık yemek sorunu çözümlenmiş durumda” dedi.

04.30 | İnternet güvenliği uzmanları, dolandırıcıların Türkiye ve Suriye’deki depremi kullanarak sahte yardım kampanyaları düzenlediği uyarısında bulundu.

04.04 | Depremzede tıp fakültesi öğrencisi Türk Tabipleri Birliği (TTB) Tıp Öğrencileri Kolundan Helin Çakır, kendisi gibi depremzede üniversite öğrencilerinin içinde bulundukları psikolojiden uzaklaşmasını sağlayacak, dayanışma ve sosyalleşme olanakları sunan kampüslerden uzak tutulmasının mağduriyet yaratacağını söyledi.

03.46 | CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, "Vatandaşlarımıza, devlet olarak başını sokacağı bir çadır dahi veremedik. En büyük sorun şu anda çadır. Bugün bize ‘donuyoruz, çadır istiyoruz’ talepleri geldi. Bir kez daha çağrı yapıyoruz. Adıyaman’a arama kurtarma ekiplerini gönderemediniz. Vatandaşları zamanında kurtaramadınız. Hiç olmazsa kurtulan vatandaşlarımızı, donmaktan kurtarmak için çadır gönderin. Biraz vicdana gelin” diye konuştu.

03.21 | Gezi davasında 18 yıl hapis cezası alan ve Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Çevre Etki Değerlendirme Danışma Kurulu ve Afet Komitesi sekreterliklerini yürüten mimar Mücella Yapıcı, Hatay ve Hatay Havalimanı'na ilişkin olarak TMMOB üzerinden, olabilecek bir depremin çok yıkıcı olacağını ve buna hazırlanılması gerektiğini defalarca ilgili kurumlara ilettiklerini ancak dikkate alınmadığını ifade etti.

02.30 | 'Zeynep hanım, Daniel burada korkma' diyen Alman doktor ve kurtarma ekibi ülkesine döndü

02.14 | İspanyol kurtarma ekibi: Türk hükümeti enkazlara iş makineleriyle girme kararı aldı; bunun parçası olamayız

01.54 | ABD: Depremler sadece Türkiye ve Suriye'yi değil dünyayı etkiledi

01.35 | Uzman uyardı: Depremden kurtardığımız bebekler, çocuklar enfeksiyon hastalıkları nedeniyle ölmesin

01.20 | Habertürk yazarı Fatih Altaylı, Haluk Levent'in kurucusu olduğu dayanışma ve paylaşım platformu Ahbap Derneği'nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından başlayan yardım çalışmaları nedeniyle hedef gösterilmesini eleştirdi:

"Haluk Levent'ten hesap sorulmalı' diyenler, iktidarların topladıkları trilyonların hesabını vermesini isteyenlere niye kızıyor?"

01.03 | Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde çok sayıda binanın yıkıldığı Adıyaman’da, Avrupa Birliği (AB) fonu ile inşa edilen ve 6 ay önce hizmete açılan tamamen cam giydirmeli Kommagene Kültür Merkezi'nin tek bir camı bile kırılmadı.

00.49 | Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) merkez binasında saat 15.00'te toplanacak.

Toplantıya, deprem bölgesinde çalışmalarını sürdüren bazı bakanlar video konferansla katılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, toplantıda tek gündem maddesinin Kahramanmaraş merkezli depremler olacağını açıklamıştı.

00.26 | Bosna Hersekli bir arama kurtarma ekibi daha, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgedeki çalışmalara destek vermek için Türkiye'ye uçtu.

00.19 | Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, gündemi tamamen Kahramanmaraş merkezli depremler ve alınacak tedbirler olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin bugün toplanacağını açıkladı. Oktay, AFAD'a gönderilen yardımlara ilişkin olarak, "Amaçları dışında 1 kuruşunun dahi kullanılmasına asla müsaade edilmeyecek" dedi.

00.12 | Dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Türkiye ve Suriye'deki mağdur çocuklar için yardım çağrısında bulundu.

00.01 | Gezi davasından tutuklu bulunan şehir plancısı Tayfun Kahraman,“Bizim mevzuat sorunumuz yok, sistem ve ahlak sorunumuz var” dedi. Kahraman, yıkımın bazı yerleşim yerlerini haritadan silecek boyutta olduğunu söyledi.

23.35 | Malatya Valiliği, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte şu ana kadar bin 346 kişinin öldüğünü, 6 bin 962 kişinin yaralandığını, bin 154 binanın yıkıldığını bildirdi.

23.23 | Türkiye Hentbol Federasyonu (THF), Kahramanmaraş merkezli depremlerde, A Milli Erkek Takımı kaptanı Cemal Kütahya ile oğlu Çınar Kütahya'nın vefat ettiğini duyurdu.

23.15 | Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Depremlerden etkilenen 10 ilde 41 bin 791 bina için yıkık, acil yıkılacak veya ağır hasarlı tespiti yapıldı, hasar tespitlerini 1 hafta içinde bitirmeyi planlıyoruz, ay sonuna kadar inşaat faaliyetlerini başlatacağız

23.00 | Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: 15.664’ü serviste, 3.636’sı yoğun bakımda olmak üzere, 19.300 depremzede vatandaşımız halen ülke genelinde hastanelerimizde tedavi altındadır. Bir kısmı taburcu edilen 8.851 hastamıza cerrahi işlem yapılmıştır.