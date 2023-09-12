Buralarda oturanlar dikkat! İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe açıklandı
İstanbul depremi için en fazla risk taşıyan 15 ilçe açıklandı. Listelenen ilçeler zemin sıvılaşma riskine göre belirlendi. Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe şöyle...
Beklenen İstanbul depremi konusunda ise bir uyarı daha yapıldı. En riskli 15 ilçe açıklandı.
AFAD kaynağıyla paylaşılan ilçelerin zemin sıvılaşma riskine göre belirlendiği vurgulandı. Depremin en çok etkileyeceği ilçeler şöyle sıralandı:
Bakırköy
Başakşehir