Bu Markalara Dikkat! Gıdada Akılalmaz Sahtekarlık... Onlar da Listeye Girdi

Gıda sahtekarlarına dair bilgiler "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde günlük olarak güncelleniyor. Bu listede, hangi firmanın hangi üründe ne tür bir hile yaptığı açıkça belirtiliyor. Özellikle son güncellemelerle sahtecilik yapan markaların sayısında artış gözlemlendi.