Bu Markalara Dikkat! Gıdada Akılalmaz Sahtekarlık... Onlar da Listeye Girdi
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2 Ekim itibarıyla taklit ve tağşiş yapan gıda firmalarını internet üzerinden ifşa etmeye başladı. Taklit ve tağşiş listesi her gün güncellendi. Listeye her gün yeni marka ve ürünler ekleniyor...
Gıda sahtekarlarına dair bilgiler "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinde günlük olarak güncelleniyor. Bu listede, hangi firmanın hangi üründe ne tür bir hile yaptığı açıkça belirtiliyor. Özellikle son güncellemelerle sahtecilik yapan markaların sayısında artış gözlemlendi.
8 Ekim tarihli yeni listede, özellikle kekik, bal, zeytinyağı, sucuk ve çiğ adana gibi ürünlerde ciddi taklit ve tağşiş vakaları olduğu ortaya çıktı. Zeytinyağında tohum yağlarının kullanılması, bitkisel macunlarda ilaç etken maddesi bulunması ve çiğ adana da sakatat (kalp) tespit edilmesi dikkat çekti.
Ayrıca kangal sucukta kanatlı etinin yer alması da tüketicileri yanıltıcı gıda sahtekarlıklarından biri olarak listede yer aldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı’nın listesi, vatandaşları bilinçlendirmeyi ve bu tür ürünlerden uzak durmalarını sağlamayı hedefliyor.
İşte taklit ve tağşiş listesine yeni eklenen ürünler ve markalar...