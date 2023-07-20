TDK sözlüğü güncellendi: Bir ilçenin adı değişti
TDK Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Birçok sözcük, halk arasındaki yaygın kullanımıyla sözlüğe girdi. İşte o sözcükler...
Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti.
Artık unvan değil ünvan; çiğ börek değil çi börek; kümeden düşmek değil küme düşmek. İşte o sözcüklerden bazıları...
Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)
Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)
Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)