TDK sözlüğü güncellendi: Bir ilçenin adı değişti

TDK Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. Birçok sözcük, halk arasındaki yaygın kullanımıyla sözlüğe girdi. İşte o sözcükler...

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TDK sözlüğü güncellendi: Bir ilçenin adı değişti - Resim: 1

Türk Dil Kurumu (TDK) Güncel Türkçe Sözlüğün 12. baskısı ile birlikte pek çok sözcüğün yazımında değişikliğe gitti. 

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TDK sözlüğü güncellendi: Bir ilçenin adı değişti - Resim: 2

Artık unvan değil ünvan; çiğ börek değil çi börek; kümeden düşmek değil küme düşmek. İşte o sözcüklerden bazıları...

Doğubeyazıt (Eski) / Doğubayazıt (güncel)

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TDK sözlüğü güncellendi: Bir ilçenin adı değişti - Resim: 3

Horon vurmak (eski) / Horon tepmek (güncel)

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TDK sözlüğü güncellendi: Bir ilçenin adı değişti - Resim: 4

Çiğ börek (eski) / çi börek (güncel)

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