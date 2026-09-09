Boyun Kütletme İçin Gitti, Bir Daha Evine Dönemedi! Kardeşi O Anları Tek Tek Anlattı

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İstanbul’un Beyoğlu ilçesinde sırt ve boyun ağrıları nedeniyle gittiği evde boyun kütletme işlemi yapılan ve sonrasında fenalaşarak hayatını kaybeden 42 yaşındaki Berat Topay’ın ölümüne ilişkin soruşturmada yeni bir ayrıntı ortaya çıktı. Olay sırasında ağabeyinin yanında bulunan ve müdahaleyi izleyen Sinan Topay’ın emniyette verdiği ifade dosyaya yansıdı. 21 Mayıs’ta Kasımpaşa Hacıahmet Mahallesi’nde meydana gelen olayda, yaklaşık bir-iki haftadır sırt ve boyun ağrısı yaşayan Berat Topay, kardeşi Sinan Topay ile birlikte Şenol Karataş’ın evine gitti.

BOYNUNA MÜDAHALEDEN SONRA FENALAŞTI

Sabah'ın haberine göer, Sinan Topay, ifadesinde Karataş’ı yaklaşık 4-5 yıldır tanıdıklarını ve daha önce de tedavi amacıyla yaklaşık 10 kez aynı adrese gittiklerini belirtti. Karataş’ın hacamat, kütletme, kupa terapisi ve masaj yaptığını anlatan Topay, olay günü de ağabeyinin artan ağrıları nedeniyle buraya gittiklerini söyledi. Sinan Topay’ın anlatımına göre Karataş, Berat Topay’a önce masaj yaptı. Masaj sırasında tedavi amacıyla boyun bölgesine müdahale ederek kütletme işlemi gerçekleştirdi.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İddiaya göre işlemin hemen ardından Berat Topay kendisini kötü hissettiğini söyledi. Bunun üzerine Sinan Topay ve Şenol Karataş, fenalaşan Topay’ı düz bir zemine yatırdı. Sinan Topay, ağabeyinin yaklaşık 5 dakika sonra durumunun daha da kötüleştiğini ve yavaş yavaş bilincini kaybetmeye başladığını ifade etti. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradığını belirten Topay, sağlık ekipleri gelene kadar ağabeyine müdahale etmeye çalıştığını anlattı. Sağlık ekipleri olay yerine ulaştığında Berat Topay’ın bilincinin kapalı olduğu ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Sinan Topay, hastanede doktorlardan ağabeyinin kalbinin durduğunu ve müdahale edildiğini öğrendiğini, daha sonra entübe edildiğinin kendisine aktarıldığını söyledi. Berat Topay, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'KASTİ DAVRANIŞI OLMADI' İDDİASI

Sinan Topay, ifadesinin sonunda yaşanan olayda kasıt olduğunu düşünmediğini belirtti. Karataş’ın daha önce uyguladığı tedavi ve masajların aynısını yaptığını söyleyen Topay, ayrıca Karataş’ın bu işlemlerle ilgili sertifikasının bulunduğunu bildiğini ifade etti. Olayın ardından gözaltına alınan Şenol Karataş ise ifadesinde, yaklaşık 5 dakika masaj yaptıktan sonra Berat Topay’ın boyun bölgesinden tutup çekme işlemi yaptığını söyledi. Karataş, Topay’ın kendisini kötü hissettiğini ve ardından bilincini kaybettiğini belirterek, olayda kasti bir davranışının olmadığını savundu. Adliyeye sevk edilen Şenol Karataş, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: Sabah