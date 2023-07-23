Boşanma davasında sosyal medyada 'ilişki durumu'yla ilgili mahkemeden emsal karar
Sosyal medyadaki kişisel hesaplar artık boşanma davalarına da konu oldu. Ankara'da görülen davada sosyal medya hesabındaki "ilişki durumunu" boş bırakmayı mahkeme kusur saydı.
Ankara'da bir çift arasındaki boşanma davasında bir ilk yaşandı. Boşanma davası açan erkek, eşinin Facebook'ta açtığı sosyal medya hesabındaki ilişki durumu bölümünü boş bırakmasını da mahkemeye boşanma gerekçelerinden biri olarak sundu.
Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Aile Mahkemesi, kocayı haklı, kadını ağır kusurlu bularak kadının tazminata mahkum etti. Kadının itirazını değerlendiren Yargıtay ise; sosyal medyada ilişki durumunu bölümünün boş bırakılmasının ağır kusur olarak yüklenemeyeceğine karar verdi.
Ankara'da yaşayan İ.K. ve C.K. arasında çeşitli nedenlerle başlayan gerilim mahkemeye taşındı. Boşanmak isteyen İ.K. Aile Mahkemesinde karısı C.K'ye dava açtı.
Dava sürerken İ.K, eşinin sosyal medya platformu Facebook'taki hesapta "evli" yada "bekar" olduğunu açıklayan bölümü boş bıraktığını, ayrıca cep telefonuyla güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunu öne sürdü.