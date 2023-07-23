Boşanma davasında sosyal medyada 'ilişki durumu'yla ilgili mahkemeden emsal karar

Sosyal medyadaki kişisel hesaplar artık boşanma davalarına da konu oldu. Ankara'da görülen davada sosyal medya hesabındaki "ilişki durumunu" boş bırakmayı mahkeme kusur saydı.

Son Güncelleme:
Boşanma davasında sosyal medyada 'ilişki durumu'yla ilgili mahkemeden emsal karar - Resim: 1

Ankara'da bir çift arasındaki boşanma davasında bir ilk yaşandı. Boşanma davası açan erkek, eşinin Facebook'ta açtığı sosyal medya hesabındaki ilişki durumu bölümünü boş bırakmasını da mahkemeye boşanma gerekçelerinden biri olarak sundu.

1 10
Boşanma davasında sosyal medyada 'ilişki durumu'yla ilgili mahkemeden emsal karar - Resim: 2

Sabah'tan Halit Turan'ın haberine göre Aile Mahkemesi, kocayı haklı, kadını ağır kusurlu bularak kadının tazminata mahkum etti. Kadının itirazını değerlendiren Yargıtay ise; sosyal medyada ilişki durumunu bölümünün boş bırakılmasının ağır kusur olarak yüklenemeyeceğine karar verdi.

2 10
Boşanma davasında sosyal medyada 'ilişki durumu'yla ilgili mahkemeden emsal karar - Resim: 3

Ankara'da yaşayan İ.K. ve C.K. arasında çeşitli nedenlerle başlayan gerilim mahkemeye taşındı. Boşanmak isteyen İ.K. Aile Mahkemesinde karısı C.K'ye dava açtı.

3 10
Boşanma davasında sosyal medyada 'ilişki durumu'yla ilgili mahkemeden emsal karar - Resim: 4

Dava sürerken İ.K, eşinin sosyal medya platformu Facebook'taki hesapta "evli" yada "bekar" olduğunu açıklayan bölümü boş bıraktığını, ayrıca cep telefonuyla güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunu öne sürdü.

4 10