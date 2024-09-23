Boşanma Aşamasındaki Karısını Boğarak Öldürdü
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldüren koca gözaltına alındı.
Güzelyurt Mahallesi 5780 Sokak'taki evde, Selda E. (39) ile boşanma aşamasındaki kocası G.E. (40) arasında tartışma çıktı.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Eve gelen ekipler, çocuk odasındaki kadının boğularak öldürüldüğünü tespit etti.
Yunusemre Belediyesinde zabıta olarak görev yapan G.E, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Zanlının, polisteki ifadesinde, kendisine ağır hakaretler ettiğinden dolayı öfkelenerek eşini boğduğunu söylediği belirtildi.
Yaklaşık 20 yıldır evli olan çiftin 2 çocukları olduğu öğrenildi.
Güzellik salonu işlettiği aktarılan Selda E'nin cansız bedeni, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA