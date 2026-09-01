Bolu Belediyesine 'Hayalet Araç' Operasyonu: 7 İlde 22 Şüpheliye Gözaltı Kararı

Bolu Belediyesi’ne yönelik soruşturmada, çalışmadıkları günlerde faaliyette gösterilen çöp araçları nedeniyle yüklenici firmaya 34 milyon 288 bin 376 TL fazla ve yersiz ödeme yapıldığı belirlendi. Soruşturma kapsamında Tanju Özcan dışındaki 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilirken, 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

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Bolu Belediyesine 'Hayalet Araç' Operasyonu: 7 İlde 22 Şüpheliye Gözaltı Kararı
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Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, bazı çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği ve bu yöntemle 34 milyon 288 bin 376 TL tutarında haksız ödeme yapıldığı iddiasıyla 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekipleri Bolu Belediye Başkanlığı binasında da arama başlattı.

ÇALIŞMAYAN ÇÖP ARAÇLARI ÇALIŞMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Edinilen bilgilere göre, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, belediyeye ait bazı çöp toplama araçlarının faaliyette olmadıkları günlerde çalışmış gibi gösterildiği belirlendi. İncelemeler sonucunda, bu yolla yüklenici firmaya toplam 34 milyon 288 bin 376 TL tutarında fazla ve yersiz ödeme yapıldığı, bu durumun kamu zararına yol açtığı tespit edildi.

Bolu Belediyesine 'Hayalet Araç' Operasyonu: 7 İlde 22 Şüpheliye Gözaltı Kararı - Resim : 1

SABAH SAATLERİNDE OPERASYON BAŞLATILDI

Usulsüzlük iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında, aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediyenin üst düzey yöneticileri, personel ve şirket yetkililerinin bulunduğu 23 kişi hakkında işlem başlatıldı. Savcılığın talimatı doğrultusunda, halen tutuklu bulunan Tanju Özcan dışında 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Kararın ardından sabah saatlerinde harekete geçen jandarma ekipleri, Bolu merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, jandarma ekiplerinin Bolu Belediye Başkanlığı binasına girerek arama ve inceleme yaptığı öğrenildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

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