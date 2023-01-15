Boğaziçi direniyor: Rektöre istifa çağrısı

GERÇEK GÜNDEM

Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği, mezunlarının katkı ve bağışları ile inşa edilen sosyal tesislerinin kira sözleşmesinin üniversite rektörlüğü tarafından yenilenmeyeceğini duyurmuştu. Söz konusu karara, "Üniversitenin değerleri, hafızası ve kimliğine taban tabana zıt bir karar olarak yorumluyoruz ve bu kararı kabul etmiyoruz” ifadeleriyle tepki gösteren dernek, bugün okulda toplandı.

Burada konuşan Prof. Binnaz Toprak, rektöre, rektör yardımcılarına ve dekanlara 'istifa' çağrısı yaptı.

Toprak, "Bu camianın karşısına çıkılamaz, hiçbir iktidar bunun karşısında duramaz. Dolayısıyla ben buradan sayın rektöre, yardımcılarına, bu üniversitenin geleneğini, değerlerini bilmeyen tepeden inme dekanlara hepsine bir çağrıda bulunmak istiyorum. İstifa edin. Çünkü tarih bizden yana, biz kazanacağız. Dolayısıyla ben hiçbir şekilde endişe etmiyorum. Boğaziçi yine eski değerlerine, eski geleneğine ve eski yönetim tarzına kavuşacak." diye konuştu.

Alanda konuşan Prof. Dr. Ünal Zenginobuz, "Bizi Boğaziçi'nden uzak tutmaya çalışıyorlar ama yapamazlar. 43 yıl önce buraya öğrenci olarak geldim ve hiçbir yere gitmeye niyetim yok." dedi. Zenginobuz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Burası bizim yetiştiğimiz yer. Burayı korumak da hepimizin görevi diye düşünüyorum. 2 yıldır çok büyük bir saldırı altındayız. Bir saniye kabul etmedik ve etmeyeceğiz. Sizler de etmediniz. Bu yanlışlara, haksızlıklara, yaşam biçimimize saldırıya direnme geleneği bize daha önceki mezunlarımızdan da kaldı. Son 2 yıl içerisinde mezunlarımızın bize verdiği destekle öğrencilerle, hocalarla birlikte kaldık. Az bir zaman kaldı biraz daha dayanmamız gerekiyor. Biatla cemaat haline gelmiş bir kalabalık değiliz. Bireyin özgürlüğü çerçevesinden oluşan bir kültür. Kendi kültürümüz içerisinde, bir arada dayanışma göstermemiz gerekiyor. Bugüne kadar iyi geldik, sesimizi hep beraber çıkarmamız lazım."

Kaynak: Gerçek Gündem