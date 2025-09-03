Bir Şehirden Diğerine Sıçradı! Dumanlar Ankara'ya Kadar Ulaştı: İki Kentte Alevlerle Amansız Mücadele

Karabük'ten Kastamonu'ya sıçrayan yangınlarla mücadele sürüyor. İki ilde ekiplerin alevlerle amansız mücadelesi devam ediyor. Kastamonu'da 9 köy tahliye edilirken, kentteki büyük yangında rüzgarın etkisiyle yayılan dumanlar Ankara'ya kadar ulaştı.

Son Güncelleme:
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi devam ediyor. Karabük'te başlayıp Kastamonu'ya sıçrayan yangın nedeniyle 9 köy tahliye edildi. Ekipler bu yangını söndürmeye çalışırken Karabük'te yeni bir yangın daha çıktı. Her iki yangını için de alevlerle mücadele sürüyor.

İşte orman yangınlarında dakika dakika yaşananlar...

KASTAMONU ÜÇ GÜNDÜR YANIYOR

Kastamonu'nun Araç ilçesinde çıkan orman yangınları üçüncü gününde sürüyor. Ekipler sabah saatleri itibarıyla yangına havadan da müdahale etmeye başladı.

Bir Şehirden Diğerine Sıçradı! Dumanlar Ankara'ya Kadar Ulaştı: İki Kentte Alevlerle Amansız Mücadele - Resim : 1
Kastamonu'da çıkan orman yangınları üçüncü gününde devam ediyor. Orman yangınları sebebiyle dün itibarıyla tahliye edilen köy sayısı 9'a yükseldi. Yeşilova köyü mevkiine kadar ilerleyen orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ediyor. Gece duran hava müdahalesi sabah saatlerinde tekrar başladı.

KASTAMONU'DA 9 KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Kastamonu iki ayrı orman yangınıyla mücadele ediyor. Pazar günü Karabük Eflani'de başlayan yangın Kastamonu’nun Araç ilçesine sıçradı. O yangınla mücadele edilirken Araç ilçesi Akgeçit köyü'nde ikinci orman yangını çıktı. İki yangın arasında yaklaşık 5 kilometre var. Ekipler alevlerin birleşmemesi için uğraşıyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada da AFAD koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında Güzece, Kızılören, Yangının etkili olduğu bölgede daha önce tahliye edilen Güzece, Kızılören, Ahatlar, İhsanlı, Akgeçit ve Şiringüney köylerinin ardından Oycalı, Yeşilova ve Karacalar köyleri de AFAD koordinesinde boşaltıldığı bildirildi.

Yangınlar nedeniyle 9 köyde 594 vatandaş tahliye edildi, bin 46 büyük ve küçükbaş hayvan güvenli bölgeye nakledildi.

DUMANLAR ANKARA'YA ULAŞTI

Ankara’yı saran yoğun dumanlar görüntülendi. Akşam saatlerinden itibaren Ankara’yı saran yoğun duman Ankaralıları endişelendirdi. Ankara Valiliği konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Valiliğin, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Orman Bölge Müdürlüğü ve İtfaiye Daire Başkanlığından alınan bilgilere göre; son saatlerde İlimizde hissedilen yoğun duman ve is kokusu, Kastamonu/ Araç’ta devam eden yangınlardan kaynaklanan is ve dumanın kuzey rüzgârlarının etkisiyle İlimize taşınması neticesinde oluştuğu anlaşılmış olup. İlimiz sınırları dahilinde herhangi bir yangın olayı bulunmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA

Orman yangınları Kastamonu
