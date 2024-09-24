Binlerce Kişi Bir Gecede Kabusu Yaşadı: Dolandırıcılıkta Bu Yönteme Dikkat!

Son dönemde mobil bankacılık uygulamalarına sızan dolandırıcılar, binlerce kişiyi mağdur ederek büyük bir kriz yarattı. Bankalar ve müşteriler bu olayın etkisiyle karşı karşıya gelirken, mağduriyet yaşayanların sayısı her geçen gün artıyor. Olayla ilgili mağdurlardan biri yaşadıklarını anlatarak, bir gecede hayatlarının altüst olduğunu, tüm maddi düzenlerinin mahvolduğunu dile getirdi.

Dolandırıcılar, mağdurların telefonlarına gece yarısı sızarak kilitledi ve mağdurların rızası, bilgisi ve onayı olmadan adlarına yüklü miktarda kredi çekildi. Bu krediler, mağdurların hiç tanımadıkları kişilerin hesaplarına transfer edildi. İzmir, Gaziantep, Trabzon ve İstanbul başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki birçok kişi benzer mağduriyetlerle şikayette bulundu.

"TELEFONUMU AÇMAYA ÇALIŞTIM, AÇAMADIM"

313 bin lira çekildiğini söyleyen bir vatandaş, çekilen paranın bir kısmının bilmediği bir şahsa aktarıldığını söylerken, "Telefonumu açmaya çalıştım, ekranın karanlık olduğunu gördüm, açamadım" sözlerine yer verdi.

“HAYATIM BİR GECEDE MAHVOLDU”

Hayatının bir gecede mahvolduğunu anlatan başka bir mağdur vatandaş ise kendisine gelen mesajla kredi çekildiğini anladığını aktardı ve ise "Hayatım ve düzenim bir gecede mahvoldu. Sigortadan gelen mesajla üzerime kredi çekildiğini anladım. Üzerime 308 bin 700 TL kredi çekildiğini ve bu paranın hiçbir şekilde tanımadığım biri adına 4 dakika içerisinde 38 bin TL, 95 bin TL ve 95 bin TL şeklinde transfer olduğunu gördüm” ifadelerini kullandı.

Başka bir mağdur daha mobil bankacılığından kendi adına 200 bin TL kredi çekildiğini aktardı.

"ÇEKERKEN MAALESEF ARAMAK AKILLARINA GELMİYOR"

Banka ise para ikinci ya da üçüncü kez gönderilmeye çalışıldığı esnada şüpheli işlem diyerek hesaplara bloke koydu. Bir mağdur vatandaş "Daha sonra dolandırıcı benim başka bankadaki hesabıma para gönderirken banka bu sefer beni arama gereği duydu. Ulaşamayınca da şüpheli işlem diye hesabı durduruyor. Çekerken maalesef aramak akıllarına gelmiyor." şeklinde konuştu.

Şu anda borçlu durumda olduğunu aktaran mağdur, normalde bu meblağda kredi çekmek istediklerinde bankanın kendilerine bu krediyi vermeyeceğini vurguladı. internet bankacılığı aracılığıyla yüz binlerce liralık kredinin birkaç saniye içinde nasıl çekildiği sorusu ise akıllara geldi.

Bankaya yaptıkları şikâyetten bir sonuç alamayan mağdurlar, bankayı suçlarken bankalar da müşterileri suçladı.

"TAZMİNAT DAVALARI GÜNDEME GELEBİLİR"

TÜKONFED Hukuk Üyesi Tayfun Üzülmez, "Hem kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde ele geçirilme suçu var. Banka bundan da sorumlu. Yani ne şekilde güvenlik tedbiri almamış ki bu veriler ele geçirilmiş. İkincisi de paranın güvenliğinden sorumlu. Bununla ilgili tazminat davaları gündeme gelebilir. Çünkü bankaların kusursuz sorumluluk dediğimiz bir sorumluluk türü var" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Ekol Tv