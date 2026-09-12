Beşiktaş’ta Feci Kaza! İETT Otobüsü İş Makinesine Çarptı: 1’i Ağır, 5 Yaralı

İstanbul'u Beşiktaş ilçesinde İETT’ye bağlı özel halk otobüsünün iş makinesine çarpması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kazada iş makinesindeki 2 kişi ile otobüsteki 3 yolcu hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle oluşan trafik araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

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İstanbul Beşiktaş’ta İETT’ye bağlı özel halk otobüsünün iş makinesine çarpması sonucu 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza, saat 09.00 sıralarında Nispetiye Mahallesi Ahmet Adnan Saygun Caddesi’nde meydana geldi. Caddede ilerleyen 34 HO 2425 plakalı özel halk otobüsü, iş makinesine çarptı.

Beşiktaş’ta Feci Kaza! İETT Otobüsü İş Makinesine Çarptı: 1’i Ağır, 5 Yaralı - Resim : 1

5 KİŞİ YARALANDI

Çarpışmanın ardından iş makinesinde bulunan 2 kişi ile otobüsteki 3 yolcu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından 5 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 1’inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Beşiktaş’ta Feci Kaza! İETT Otobüsü İş Makinesine Çarptı: 1’i Ağır, 5 Yaralı - Resim : 2

TRAFİK NORMALE DÖNDÜ

Kaza nedeniyle Ahmet Adnan Saygun Caddesi’nde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla birlikte ulaşım yeniden normale döndü.

Kaynak: DHA

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