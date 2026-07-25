Belediyede Yasa Boğan Kaza: Erciyes Dönüşü Bisikletten Düşen Özel Kalem Müdürü Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde dün gece saatlerinde yürekleri yakan trajik bir kaza meydana geldi. Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, bisikletiyle seyir halindeyken geçirdiği kazada yaşamını yitirdi. Kaza, dün gece saatlerinde Melikgazi ilçesi Mehmet Özhaseki Bulvarı'nda meydana geldi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Edinilen bilgiye göre, Erciyes Dağı'ndan bisikletiyle iniş yapan Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürü Mustafa Tümgüç, henüz bilinmeyen bir nedenle dengesini kaybederek yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Tümgüç'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Tümgüç'ün cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

BAŞSAĞLIĞI DİLEĞİ

Acı haberi paylaşan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, "Acımız büyük. Melikgazi Belediyesi Özel Kalem Müdürüm, değerli mesai ve yol arkadaşım, kardeşim, dostum Mustafa Tümgüç'ü elim bir kaza sonucu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına, belediyemize ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kazayla ilgili inceleme ve soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA