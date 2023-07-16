Beklenen Marmara depreminde en riskli ilçe: Tamamen taşınacaktı ama...
Gemlik deprem riskinin azaltılması için 2017'de yayınlanan KHK ile taşınacaktı ama bu gerçekleşmedi. Naci Görür, "Gemlik'i de etkileyecek 7.6’lık deprem bekleniyor" sözleri gözleri bu ilçeye çevirdi.
Beklenen Marmara Depremi'nden etkilenmesi beklenen yerlerin başında Bursa'ya bağlı Gemlik ilçesi geliyor. Öyle ki, 17 Ağustos deprem felaketinin ardından Marmara Bölgesi'nde yapılan etüt çalışmalarında Gemlik İlçesi'nin deprem açısından en riskli yerleşim alanlarından biri olduğu anlaşılırken, fay hattının kırılması durumunda, 40 yıl önce alüvyon zemin üzerinde inşa edilen binaların yıkılacağı belirtilmişti. Eski binaların birçoğunun deniz kumuyla yapıldığı, taşıyıcı kolonların çürüdüğü uyarıları sonrası 2017'de yayınlanan KHK ile ilçenin, Cumhuriyet Mahallesi’nin üst kısmındaki 300 hektarlık vasıfsız araziye taşınması için karar alındı.
KHK kararı sonrası, yeni konutların yapılması planlanırken, yıkılacak binaların yerine parklar, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanlarının oluşturulması öngörüldü. O dönem yerel yöneticiler, Gemlik'te en riskli yerleşim alanlarının Doktor Ziya, Hamidiye, Ilıca Caddesi ve Orhaniye mahalleleri olduğunu, Kordon'daki 30 yıllık bazı binaların zemin katlarını deniz suyunun bastığını dile getirse de tüm uyarılara rağmen taşınma projesi bir türlü hayata geçirilemedi.
Aradan geçen 6 yıl sonra Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen 'Afet Zararlarını Azaltma Çalıştayı'nda konuşan Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür'ün sözleri ilçenin akıbetini yeniden gündeme getirdi.
Çalıştaya katıldan Prof. Dr. Görür, 'Gemlik'i de etkileyecek 7.6’lık deprem beklendiğini belirterek, "tehlike var" dedi.