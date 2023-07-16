Beklenen Marmara depreminde en riskli ilçe: Tamamen taşınacaktı ama...

KHK kararı sonrası, yeni konutların yapılması planlanırken, yıkılacak binaların yerine parklar, yeşil alanlar ve sosyal donatı alanlarının oluşturulması öngörüldü. O dönem yerel yöneticiler, Gemlik'te en riskli yerleşim alanlarının Doktor Ziya, Hamidiye, Ilıca Caddesi ve Orhaniye mahalleleri olduğunu, Kordon'daki 30 yıllık bazı binaların zemin katlarını deniz suyunun bastığını dile getirse de tüm uyarılara rağmen taşınma projesi bir türlü hayata geçirilemedi.