Bekir Ağırdır: İktidarın kazanma olasılığının oldukça azaldığını söyleyebiliriz
Araştırmacı - yazar Bekir Ağırdır, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı, ancak üç gün sonra geri döndüğü kriz sonucunda muhalefetin şansının arttığı görüşünü dile getirdi.
Araştırmacı - yazar Bekir Ağırdır, siyaset sahnesindeki son gelişmeleri Gazete Oksijen'deki köşesinde değerlendirdi.
Türkiye'nin Kürt meselesi, laikliğin aşınması, eğitim sisteminin çağdışılığı, hukuk üstünlüğüne inancın son derece düşmesi gibi kadim meselelerin yanı sıra iklim değişikliği, küresel bölüşüm kavgası gibi yeni meselelerle uğraşabilmek için toplumun tüm kesimlerinin dahil olduğu bir toplumsal mutabakata ihtiyaç olduğunu dile getiren Ağırdır, şöyle devam etti:
'İKTİDARIN DEĞİŞTİRİLMESİ GEREKİYOR'
"Güçler ayrılığının sağlanması, kamu yönetiminin ve neredeyse tüm kurumların yeniden inşası gerek. Üstelik bu sorunların bir kısmının kaynağı, bir kısmının çoğaltıcısı bizatihi iktidarın tercihleri. O nedenle gidişatın değiştirilmesi için öncelikle iktidarın değiştirilmesi gerekiyor.
'MUHALEFET, YÜZDE 60'I AŞAN POTANSİYELDEN YÜZDE 51'E ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR'
Tüm bunları başarabilmenin tek ve biricik yolu da siyaset ve siyasi aktörlerin marifeti. Hayatın ülkeye ve topluma dayattıkları, ihtiyaç ve talepler ile siyasi kültür ve siyasi aktörler arasında bir yarılma var. Toplum ve hayatın ruhu siyasi aktörlerin yapıları ve öncelikleri arasında büyük bir kopukluk yaşanıyor.