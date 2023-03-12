Bekir Ağırdır: İktidarın kazanma olasılığının oldukça azaldığını söyleyebiliriz

'MUHALEFET, YÜZDE 60'I AŞAN POTANSİYELDEN YÜZDE 51'E ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR'

Tüm bunları başarabilmenin tek ve biricik yolu da siyaset ve siyasi aktörlerin marifeti. Hayatın ülkeye ve topluma dayattıkları, ihtiyaç ve talepler ile siyasi kültür ve siyasi aktörler arasında bir yarılma var. Toplum ve hayatın ruhu siyasi aktörlerin yapıları ve öncelikleri arasında büyük bir kopukluk yaşanıyor.