'Anne'den Yeni İtiraflar: Biberonuna Tiner, Çorbasına Çamaşır Suyu Koymuş!

İstanbul'da zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırılan ve 2 ay süren yaşam savaşını kaybeden 2 yaşındaki bebeğin annesi, çocuğunun biberonuna tiner koyduğunu itiraf etmişti. Kan donduran olayla ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı.

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'Anne'den Yeni İtiraflar: Biberonuna Tiner, Çorbasına Çamaşır Suyu Koymuş!

İstanbul Fatih'te 29 Eylül'de kimyasal zehirlenme şikayetiyle hastaneye kaldırılan 2 yaşındaki Y.E.Ç, 14 Kasım'da yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bebeğin şüpheli ölümünün ardından başlattığı soruşturma kapsamında, Y.E.Ç'nin evlilik dışı dünyaya geldiğini ve annesinin Dilek Çiçek (23), babasının ise Y.E (46) olduğunu tespit etti. Soruşturma sonucunda, Dilek Çiçek'nin doğum sonrası bunalıma girerek, çocuğuna ve kendisine kimse sahip çıkmadığı iddialarında bulunduğu ortaya çıktı. Ekipler, annenin, bebeğine biberonla tiner içirdiğini ve bunun sonucunda çocuğun kimyasal zehirlenme yaşadığını belirledi.

'Anne'den Yeni İtiraflar: Biberonuna Tiner, Çorbasına Çamaşır Suyu Koymuş! - Resim : 1

ANNE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Çalışmaların tamamlanmasının ardından, anne ve baba gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından anne Çiçek, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, baba D.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Çiçek'in emniyetteki ilk ifadesinde bunalımda olduğunu bu sebeple çocuğuna biberonda tiner içirdiğini söyledi.

'Anne'den Yeni İtiraflar: Biberonuna Tiner, Çorbasına Çamaşır Suyu Koymuş! - Resim : 2

ÇORBASINA ÇAMAŞIR SUYU KOYMUŞ

Sabah gazetesinden Yunus Emre Kavak'ın haberine göre, olayla ilgili yeni bir detay daha ortaya çıktı. Anne Dilek Çiçek'in bebeği ölmesi için elleriyle yaptığı çorbanın içine de çamaşır suyu kattığını itiraf ettiği ortaya çıktı. Anne ilk ifadesinde olayı inkar etse de polislerin sorgularına daha fazla dayanamadı. İfadesinde, "Ailem çocuğu istemiyordu. Çok fazla bunalıma girdim. Çocuğu darp edip oraya buraya atıyorlardı. Bende biberonuna tiner koydum. Çorba yapmıştım içerisinde çamaşır suyu koyup verdim" dediği öne sürüldü.

'Anne'den Yeni İtiraflar: Biberonuna Tiner, Çorbasına Çamaşır Suyu Koymuş! - Resim : 3

Kaynak: Sabah

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