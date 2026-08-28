Bayrampaşa Belediyesi Dosyası Tamam! Eski Başkan Hasan Mutlu Dahil 78 Kişiye İddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Bayrampaşa Belediyesi’ne yönelik yürüttüğü yolsuzluk soruşturması tamamlandı. Aralarında görevinden uzaklaştırılan CHP’li Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bulunduğu 78 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi.

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Bayrampaşa Belediyesi Dosyası Tamam! Eski Başkan Hasan Mutlu Dahil 78 Kişiye İddianame
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanmasının ardından Bayrampaşa Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Hasan Mutlu ve 78 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.

Bayrampaşa Belediyesi Dosyası Tamam! Eski Başkan Hasan Mutlu Dahil 78 Kişiye İddianame - Resim : 1

78 ŞÜPHELİ HAKKINDA ÇOK SAYIDA SUÇTAN DAVA AÇILDI

Hazırlanan iddianamede 1 suçtan zarar gören kurum, 20 müşteki, 11 mağdur, 3 müşteki şüpheli ve 78 şüpheli yer aldı. Şüpheliler hakkında; 'rüşvet', 'zimmet', 'irtikap', 'ihaleye fesat karıştırma', 'kamu kurumu aleyhine dolandırıcılık', 'suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama', 'resmi belgede sahtecilik', 'imar kirliliğine neden olma', 'çıkar amaçlı suç örgütü yöneticiliği ve üyeliği' suçlarından dava açıldı.

Kaynak: DHA

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