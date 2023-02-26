Başhekim uyardı: Deprem sonrası vertigo artışı olabilir

Kahramanmaraş merkezli depremden sonra Diyarbakır’da çok sayıda kişi baş dönmesi şikayeti ve 'deprem oluyor gibi' endişesiyle beraber hastanelere başvurdu. Dicle Üniversitesi Başhekimi Prof. Dr. Mehmet Akdağ, vertigoya işaret etti.

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Merkezi Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hissedildiği bölgede çok sayıda kişi, baş dönmesi şikayeti ile "Deprem oluyor gibi" endişesi ile hastanelere müracaat etti. Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akdağ, vertigo hastalığının baş gösterdiğini işaret ederek vatandaşları uyardı.

Başhekim Akdağ, psikolojik nedenlerle ve stres etkisiyle baş dönmesi ya da salınım sonrası aktifleşen vertigo artışları olabileceğini kaydetti.

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Deprem
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