Başhekim uyardı: Deprem sonrası vertigo artışı olabilir

Merkezi Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin hissedildiği bölgede çok sayıda kişi, baş dönmesi şikayeti ile "Deprem oluyor gibi" endişesi ile hastanelere müracaat etti. Dicle Üniversitesi Hastanesi Başhekimi ve Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Akdağ, vertigo hastalığının baş gösterdiğini işaret ederek vatandaşları uyardı.

Başhekim Akdağ, psikolojik nedenlerle ve stres etkisiyle baş dönmesi ya da salınım sonrası aktifleşen vertigo artışları olabileceğini kaydetti.