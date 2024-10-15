Bandırma Belediye Başkanından Saha İncelemesi

Başkan Mirza’nın saha incelemelerinin ilk durağı, Eski Hal Binası’ndaki yenileme çalışmaları oldu. Başkan Mirza, projenin detayları hakkında bilgi alarak çalışmaların hızla tamamlanacağını belirtti. En kısa sürede ikinci Kent Lokantası’nın Eski Hal Binası’nda açılacağının müjdesini veren Başkan Mirza, ziyareti sırasında hem çalışanlarla hem de vatandaşlarla sohbet etti.

Mirza’nın sonraki durağı, 600 Evler Mahallesi oldu. Başkan Mirza, üst geçitlerin modernize edilmesiyle mahalle sakinlerinin daha güvenli bir ulaşım sağlayacağına dikkati çekti. 100. Yıl Mahallesi’ndeki asfalt çalışmaları da Başkan Mirza’nın denetimleri arasındaydı. Vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak ve güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmaların önemine değinen Başkan Mirza, yolların en kısa sürede kullanıma açılacağını belirtti. Son olarak, Çınarlı Mahallesi Şevkiye Caddesi’ndeki parke taşı döşeme çalışmalarını inceleyen Başkan Mirza, sokakların daha estetik ve kullanışlı hale getirileceğini söyledi.

Mirza, yapılan çalışmaların Bandırma’nın çehresini güzelleştirdiğini ve kent halkına daha kaliteli bir yaşam sunduğunu belirterek, projelerin en kısa sürede tamamlanacağını sözlerine ekledi.

Kaynak: ANKA