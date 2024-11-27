Bakanlık Yeni Listeyi Yayımladı: Hamburger Köftesinden Çıkanlar Mide Bulandırdı
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlığıyla mücadele kapsamında taklit ve tağşiş yaparak insan sağlığını riske atan firmaları açıklamayı sürdürüyor. Son olarak 26 Kasım tarihli listede yine mide bulandıran gıda hileleri yer aldı.
Kaynak: Gerçek Gündem
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlığıyla mücadele kapsamında sıkı denetimlerini sürdürüyor. "Güvenilir Gıda" platformu üzerinden yayımlanan 26 Kasım tarihli yeni liste, çeşitli ürünlerde yapılan hileleri ve insan sağlığını tehlikeye atan uygulamaları ortaya koydu.
İşte gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar ve hileli ürünler...
KAŞAR PEYNİRİ
Aydil Gazioğlu ve Karapınar marka kaşar peynirlerinde bitkisel yağ ve nişasta tespit edildi.
Bu markalar, önceki listelerde de yer alarak tüketici güvenini zedelemişti.
TEREYAĞI
Manyas Mim Süt markalı tereyağında, tereyağına süt dışındaki yağların karıştırıldığı belirlendi.
ZEYTİNYAĞI
Zeytinyağında sık karşılaşılan tağşişler devam ediyor. Lux Ayvalık, Ayvalık ve Ayvalık Tarım Ürünleri markalarında tohum yağı karıştırıldığı tespit edildi.
Samet Efe markalı bitkisel karışım yağında ise gıda boyası gibi kullanımına izin verilmeyen maddeler bulundu.
HAMBURGER KÖFTESİ
Mersin'de faaliyet gösteren Caps Burger Bistro adlı işletmenin hamburger köftelerinde at ve eşek eti kullanıldığı ortaya çıktı.