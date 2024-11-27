Bakanlık Yeni Listeyi Yayımladı: Hamburger Köftesinden Çıkanlar Mide Bulandırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sahtekarlığıyla mücadele kapsamında sıkı denetimlerini sürdürüyor. "Güvenilir Gıda" platformu üzerinden yayımlanan 26 Kasım tarihli yeni liste, çeşitli ürünlerde yapılan hileleri ve insan sağlığını tehlikeye atan uygulamaları ortaya koydu.

İşte gıdada taklit ve tağşiş yapan firmalar ve hileli ürünler...