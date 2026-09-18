Bakan Yumaklı Duyurdu: Üreticiyi İlgilendiriyor! Tarımsal Desteklere 30 Milyar Liralık Takviye

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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Erzincan’da katıldığı “Türkiye Yüzyılı Buluşmaları” programında tarımsal destekler, “Terörsüz Türkiye” süreci ve kentte yürütülen yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi’nde gerçekleştirilen programda konuşan Yumaklı, Türkiye’nin son 25 yılda önemli bir dönüşüm yaşadığını söyledi. Ulaşım, sağlık, sanayi ve tarım başta olmak üzere birçok alanda standartların yükseldiğini belirten Yumaklı, ülkenin önünde önemli bir dönemeç bulunduğunu ifade etti.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' SÜRECİNE VURGU

Yumaklı, yıllar boyunca terör ve güvenlik sorunlarının bazı bölgelerde gençlerin köylerinden ayrılmasına, tarım arazilerinin de üretim dışında kalmasına yol açtığını belirtti. “Terörsüz Türkiye sadece bir güvenlik hedefi değildir. Bu topraklarda yaşayan her bir kardeşimizin ailesinin geleceğine dair yeniden umut kurma iradesidir. Biz bu iradeyi sözde bırakmadık” diyen Yumaklı, güvenliğin tesis edildiği bölgelerin yeniden üretime kazandırılması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi. Başta Doğu ve Güneydoğu Anadolu olmak üzere kırsal bölgelerde üretimin güçlendirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yapıldığını aktardı.

2026 DESTEKLERİNE 30 MİLYAR LİRA EKLENECEK

Tarım sektöründe verimli ve sürdürülebilir bir üretim modelinin oluşturulmasına yönelik politikalar geliştirildiğini belirten Yumaklı, savaş ve çatışmaların üretim maliyetleri üzerindeki etkisine de değindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın artan girdi maliyetleri nedeniyle üreticilere verilen desteklerin güncelleneceğini açıkladığını hatırlatan Yumaklı, yapılan hesaplamalar sonucunda savaş kaynaklı maliyet artışının 30 milyar liralık bir fark oluşturduğunu söyledi. Yumaklı, “Savaştan dolayı artan girdi maliyetlerinin oluşturduğu farkı 30 milyar liralık bir rakamla tespit ettik. Yani bu 30 milyar lirayı 2026 yılı için üreticilerimizin hak etmiş olduğu desteklerin üzerine ilave edeceğiz ve onlara ödeme zamanlarında eş zamanlı olarak ödemiş olacağız” ifadelerini kullandı. Tarım ve Orman Bakanlığının 2026 yılı içerisinde farklı başlıklarda tarımsal destek ödemeleri yaptığı da resmi açıklamalarda yer alıyor.

ERZİNCAN’A 24 YILDA 45 MİLYAR LİRALIK DESTEK VE YATIRIM

Erzincan’a son 24 yılda tarım, orman ve su alanlarında yaklaşık 45 milyar lira tutarında destek ve yatırım gerçekleştirildiğini aktaran Yumaklı, 97 su ve sulama tesisinin hizmete alındığını söyledi. Kentte 250 bin dekar arazinin sulamaya açıldığını belirten Yumaklı, bu çalışmaların 4,2 milyar liralık zirai gelir artışı sağladığını ifade etti. Kırsal kalkınma ve orman köylülerine yönelik Orköy kapsamında 5 bin 600 projeye hibe ve destek verildiğini belirten Yumaklı, Erzincan’a özgü Geven Balı ve Tulum Peyniri’nin de aralarında bulunduğu 17 ürünün coğrafi işaretle tescillenerek markalaştırıldığını kaydetti.

ERZİNCAN’DA TARIMSAL ÜRETİM ARTTI

Yumaklı, kentte hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla 466 bin dekarlık alanda mera ıslahı gerçekleştirildiğini söyledi. Tarımsal üretim alanlarının korunması kapsamında ise toplam 683 bin dekar büyüklüğündeki 5 ovanın koruma altına alındığını belirtti. Erzincan’da son 24 yılda bitkisel üretimin yüzde 54, büyükbaş hayvan varlığının yüzde 32, küçükbaş hayvan varlığının yüzde 128, su ürünleri üretiminin yüzde 74 ve arılı kovan sayısının yüzde 37 arttığını ifade eden Yumaklı, bu değişimin kentin tarımsal hasılasına da yansıdığını söyledi. Yumaklı, Erzincan’ın tarımsal hasılasının 13 milyar liraya yükseldiğini kaydetti.

TURNA ÇAYIRI VE BALLI BARAJLARINDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

“Yeşil Vatan” kapsamında son 24 yılda Erzincan’da 65 milyon fidanın toprakla buluşturulduğunu belirten Yumaklı, Turna Çayırı Barajı sulama projesindeki son durumu da paylaştı. Yatırım bedeli 7,5 milyar lira olan projenin yüzde 54 seviyesine ulaştığını belirten Yumaklı, Turna Çayırı Barajı sulamasının 2029’da tamamlanmasının planlandığını söyledi. Ballı Barajı’nda da çalışmaların önemli bir aşamaya geldiğini ifade eden Yumaklı, yatırım bedeli 1,4 milyar lira olan projenin sözleşmesinin imzalandığını ve 2027’nin sonunda su tutulmasının hedeflendiğini bildirdi.

Kaynak: AA