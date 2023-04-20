Bakan yardımcısı, adının bile geçmediği yazıları mahkeme kararıyla yasaklattı

Barış Terkoğlu, bugünkü yazısında, "Mahkeme 2’sine yasak koymuş. 9’una 'Sorun yok' demiş sanmayın. Başvuran öyle rahat ki... 11 yazının yasaklanmasını istemiş ama 9’unun çıktısını mahkemeye sunmamış bile. Hâkim, 'Bu kadarını da yapamam' diye utanmış olacak ki, 'usulden' reddetmiş. Ama ona da yol göstermiş. '9 çıktı al gel, onu da yasaklayayım' diyor." ifadelerini kullandı. Söz konusu yazılarda Ergüneş’in isminin geçmediğine dikkati çeken Terkoğlu, E.M.’ye tecavüz ettiği iddia edilen Sadullah Alagöz’le ilgili yeni bilgiler edindiklerini ifade etti.

Terkoğlu, yazısını şöyle sürdürdü:

Yasaklanan iki yazıya bakıyorum.

İsmail Ergüneş’in adı yok. Hatta iması dahi yok. İkisinde de tecavüze uğrayan mağdur çocuğun çığlığı var. Buna rağmen, bakan yardımcısı, “Kişilik haklarım ihlal edildi” demiş. Mahkeme de “Nasıl” diye sormadan basmış yasağı.

Yargı-polis-siyaset ile iç içe

İşte meselenin bamteli burada...

Peki neyi yasaklamaya çalışıyorlar?

Nedenini bu köşeyi okuyanlar çok iyi biliyor. “SS” kitabında kamuoyunun en çok ilgilendiği konu bir tecavüz dosyasıydı. 17 yaşındaki E.M., işadamı Sadullah Alagöz’den şikâyetçi olmuştu. Alagöz’ün kafesinin ofisinde tecavüze uğradığını söylüyordu. Adli Tıp raporu da E.M’nin iddialarını destekliyordu.

Alagöz, başta Süleyman Soylu olmak üzere “yukarıdakiler” ile yakın bir isimdi. Gücünü, fotoğraf çektirdiklerinden alıyordu. Bu yakınlık kendisini şikâyet sonrasında da gösterdi. Soruşturma sürerken Ankara Emniyet müdürü, Alagöz’ü makamında ağırlayıp hediye verdi. En acısı ise Aile Bakanı Derya Yanık’ın, bakanlıktaki makamında, Alagöz’le verdiği fotoğraftı. Öyle ya, Aile Bakanlığı, çocuğa istismar dosyalarında çocuğun yanında olmalıydı! İşte yasaklanan haberimiz tam da bunu anlatıyordu...

OKULLARDA KONFERANS VERİYORMUŞ

Terkoğlu, “Artık devletin hangi birimi bunu yapıyorsa, Sadullah Alagöz’ü okullarda dolaştırıp öğrencilerle buluşturuyormuş” diye yazdı. “Üstelik ortaokullarda bile bunu yapıyormuş. Örneğin Hacettepe Üniversitesi’nde Alagöz’e konferans verdirilmiş. Yine üniversitenin içindeki Beytepe Ortaokulu’na, Alagöz çağrılarak öğrencilere konuşma yapmış. Konuştuğumuz bir veli, Alagöz’ün öğrencileri kafeye davet ettiğini, Alagöz’ün adını söylerlerse hesap ödemeyeceklerini ifade ettiğini aktardı” diye yazan Terkoğlu, "Bir detay daha..." diyerek şu bilgileri de paylaştı:

Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş’in neden bunu yaptığını, neden Sadullah Alagöz’ü korur gibi, kendi adının imasının bile yer almadığı yazıları yasaklatmaya çalıştığını AKP kulislerine sorduk. Bize, “Geldiği yere bakın” dediler. Ergüneş, AKP’nin eski Gaziosmanpaşa ilçe başkanıydı. Elbette Soylu’nun ilçesinde, onunla kurduğu yakınlıkla biliniyordu. Böylece resim tamamlanmıştı. Birileri çığlık atan kızlarımızın ağzını kapatmaya çalışıyor. Susarsak o kutuya hapsolacağız. Susmayacağız, hapsolmayacağız!

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