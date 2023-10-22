Bakan Yardımcısı bir imzayla dosyayı kapattı: Aralarından kendisinin de olduğu 35 hakim hakkında yapılan şikayet işleme konmadı

HSK Birinci Dairesi 35 hakim ve savcı hakkında yapılan şikayeti işleme koymadı. Şikayet edilenler arasında daireden sorumlu olarak görev yapan Bakan Yardımcısı Akın Gürlek de bulunuyor.

Hrant Dink davasının görüldüğü İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görev yapan yargı mensupları hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) yapılan şikayette karar çıktı.

BAKAN YARDIMCISI GÜRLEK, KENDİSİYLE İLGİLİ DOSYAYI DA KAPATTI

Gazete Duvar'dan Can Bursalı'nın haberine göre, aralarında Adalet Bakan Yardımcısı Akın Gürlek'in de bulunduğu 35 hakim hakkındaki şikayet işleme konulmadı. Kararı işleme koymayan HSK Birinci Dairesi'nden sorumlu bakan yardımcısı ise Akın Gürlek.

26 kişinin hapis cezasına çarptırıldığı Hrant Dink davasında, duruşma tutanaklarının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi'ne (UYAP) 109 kez geç yüklenmesi gerekçesiyle yapılan şikayette 35 hakime 'görevde kayıtsızlık ve düzensizlik göstermek, ısrarla ve sürekli olarak mahkemeye erişim hakkını engelleyerek adil yargılanma hakkını ortadan kaldırma' suçlamaları yöneltildi.

TUTANAKLAR 14 DURUŞMA SONRA SİSTEME GİRDİ

MİT Tırları Davası'nda da yargılanan eski general Hamza Celepoğlu'nun avukatı Vural Ergül şikayet dilekçesinde, duruşma zabıtlarının yaklaşık 5 ay sonra UYAP sistemine yüklendiğini belirtti.

Ergül, davanın 10 Nisan 2017 tarihindeki 41. celsesinin zaptının 149 gün sonra, 5 Eylül 2017'de UYAP sistemine yüklendiğini, aradan geçen sürede davanın 14 celse daha duruşmasının görüldüğü örneğini vererek, müvekkilinin etkin şekilde yargılamaya katılamadığını ve adalete erişemediğini savundu.

35 HAKİM HAKKINDA ŞİKAYET

2022 yılının haziran ayında yapılan şikayetle ilgili karar, yaklaşık 16 ay sonra, 4 Ekim 2023'te verildi. Bakan Yardımcısı Gürlek'in sorumlu olduğu HSK Birinci Dairesi, aralarında mahkemenin şu andaki başkanı olan Ali İhsan Horasan, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görevinden sonra Yargıtay'a üye olarak atanan Canel Rüzgar gibi isimlerin de olduğu 35 hakim hakkındaki şikayeti işleme koymama kararı verdi.