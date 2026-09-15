Bakan Göktaş Duyurdu! Evde Bakım Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırılmaya Başlandı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlerinde bakımı sürdürülen tam bağımlı vatandaşlar ve ailelerine yönelik Evde Bakım Yardımı ödemelerinin hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı. Bakan Göktaş, bu ay toplam 7,7 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesinin hak sahiplerine ulaştırılmaya başlandığını bildirdi. Halen 490 bin vatandaşın bu destekten yararlandığını belirten Göktaş, ödemelerin engelli vatandaşlar ve aileleri için hayırlı olmasını diledi.

AYLIK ÖDEME 15 BİN 775 LİRAYA ULAŞTI

Evde Bakım Yardımı’nın 2006 yılından bu yana uygulanan aile odaklı bakım hizmetlerinden biri olduğunu belirten Göktaş, engelli bireylerin öncelikle aile ortamında desteklenmesini önemsediklerini ifade etti. Göktaş, “Engelli vatandaşlarımızın aile bütünlüklerini koruyarak evde bakım hizmeti almalarını öncelikli görüyoruz. Bu yardım ile engellilerin yaşadığı ortamdan ayrılmadan, ailesi veya yakınlarıyla birlikte yaşayarak aile birliğinin korunmasına ve güçlenmesine destek oluyoruz” dedi. Bakan Göktaş, Evde Bakım Yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık 15 bin 775 lira ödeme yapıldığını hatırlattı.

490 BİN VATANDAŞ YARDIMDAN YARARLANIYOR

Bu ay yapılan ödemelerin toplam tutarının 7,7 milyar lira olduğunu belirten Göktaş, “Evlerinde bakılan tam bağımlı vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 7,7 milyar lira tutarındaki Evde Bakım Yardımı ödemesini hesaplara yatırdık” ifadelerini kullandı. Göktaş, halen 490 bin vatandaşın Evde Bakım Yardımı’ndan faydalandığını belirterek, ödemelerin tüm engelli vatandaşlara ve ailelerine hayırlı olmasını temenni etti.

Kaynak: Haber Merkezi