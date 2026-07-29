Bakan Göktaş Duyurdu: Doğum Yardımı Ödemeleri Hesaplara Yatırılacak

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan doğum yardımı ödemelerinde temmuz ayı süreci tamamlandı. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ödemelerin bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırıldığını duyurdu.

Bakan Göktaş, doğum yardımlarından bugüne kadar toplam 1 milyon 201 bin 173 çocuğun faydalandığını belirtti. İki, üç ve üzeri çocuk sahibi ailelere yönelik düzenli ödemelerin ise devam ettiğini aktardı.

Göktaş, desteklerden yararlanan çocukların dağılımına ilişkin yaptığı açıklamada, 500 bin 632 çocuğun ailenin birinci çocuğu, 368 bin 288 çocuğun ikinci çocuğu, 332 bin 253 çocuğun ise üçüncü ve üzeri çocuk olduğunu bildirdi.

22,5 MİLYAR ÖDEME SAĞLANDI

Bakan Göktaş, ifadesinde şunları kaydetti:

“Bu kapsamda temmuz ayı doğum yardımı ödemelerini, bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 1 milyon 175 bin 601 annenin hesabına 22,5 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarlarının güncellendiğini belirten Göktaş, 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan çocuklar için yeni destek tutarlarının uygulanmaya başlandığını ifade etti.

Buna göre ilk çocuk için 5 bin lira tek seferlik ödeme yapılırken, ikinci çocuk için aylık 1500 lira, üçüncü ve sonraki çocuklar için ise aylık 5 bin lira destek sağlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi