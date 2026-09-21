Bakan Ersoy Duyurdu: Kadeş Barış Antlaşması’nın Yeni Parçası Hattuşa’da Bulundu!

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Çorum’da bulunan Hitit başkenti Hattuşa’da ortaya çıkarılan çivi yazılı tablet parçasının, Kadeş Barış Antlaşması’nın nüshalarından birine ait olduğunun bilimsel incelemeler sonucunda belirlendiğini açıkladı. Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni keşfin Kadeş Barış Antlaşması’nda bir ülkeden diğerine sığınan insanlara yönelik hükümleri içeren bölümlere ait satırlar barındırdığını bildirdi. Bakan Ersoy, “Barışın binlerce yıllık izini Anadolu’nun toprağında bulduk” ifadelerini kullanarak keşfin Anadolu’nun barış ve diplomasi tarihindeki önemini bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Ersoy ayrıca, tablet parçasında insanların evlerinin tahrip edilmemesine ilişkin ifadelerin yer aldığını ve bu mirasın binlerce yıl öncesinden günümüze mesaj taşıdığını ifade etti.

TABLET PARÇASI BÜYÜKKALE’DE ORTAYA ÇIKARILDI

Bakanlık açıklamasına göre çivi yazılı tablet parçası, Hattuşa’daki Büyükkale kazıları sırasında “E” binası yakınlarında bulundu. Bir yüzü korunmuş olan tablet üzerinde yaklaşık bir yıl boyunca ayrıntılı bilimsel inceleme gerçekleştirildi. Çalışmaların sonunda parçanın, Hitit Kralı III. Hattuşili ile Mısır Kralı II. Ramses arasında imzalanan Kadeş Barış Antlaşması’nın nüshalarından birine ait olduğu tespit edildi. Yeni buluntuda, antlaşmanın 12 ila 20. maddelerinde düzenlenen, tarafların ülkelerinden kaçıp diğer ülkeye sığınan kişilere yönelik uygulamalara ilişkin hükümlerden satırların yer aldığı belirtildi. Kırık ve eksik bölümleri bulunan metnin okunabilen kısımlarında Mısır ve Hatti ülkelerinden kaçan kişilerden söz edildiği, ayrıca evlerin tahrip edilmemesine ilişkin ifadelerin bulunduğu aktarıldı.

KADEŞ ANTLAŞMASININ HATTUŞA’DAKİ İZLERİ GENİŞLİYOR

Kadeş Barış Antlaşması’nın Mısırca metni, Mısır’daki tapınakların duvarlarına hiyerogliflerle işlenmişti. Antlaşmanın Akadça metnine ait kil tablet parçaları ise Hattuşa’da 1906-1912 yılları arasında gerçekleştirilen ilk dönem kazılarında bulunmuştu. Daha önce ortaya çıkarılan parçalar İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Berlin Önasya Müzesi ve St. Petersburg Ermitaj Müzesi koleksiyonlarında yer alıyor. Büyükkale’de bulunan yeni parça, Kadeş Barış Antlaşması’nın Hattuşa’daki kil tablet nüshalarının tamamlanmasına yönelik çalışmalara katkı sağlayacak. Kazı çalışmalarında antlaşmaya ait eksik bölümlerin diğer parçalarının da bulunması hedefleniyor.

ERSOY’DAN BARIŞ MESAJI

Bakan Ersoy, paylaşımında Filistin’de yaşananlara da değindi. Ersoy, binlerce yıl öncesinden günümüze ulaşan bu mirasın insan hayatını ve onurunu koruma sorumluluğunu hatırlattığını belirterek, Filistinliler başta olmak üzere tüm insanların güven, barış ve huzur içinde yaşayacağı bir gelecek diledi. Ersoy, keşfin ortaya çıkarılmasında emeği bulunan kazı ekibi ve bilim insanlarını da tebrik etti.

Kaynak: AA