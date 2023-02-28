Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinin daha önce düşürüldüğü ortaya çıktı

Bahçeli'nin üyeliğinin aidat yatırmadığı için daha önce düşürüldüğü ortaya çıktı.

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Bahçeli'nin Beşiktaş üyeliğinin daha önce düşürüldüğü ortaya çıktı

"Hükümet istifa" sloganları nedeniyle Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiğini söyleyen Devlet Bahçeli'nin, yıllık aidatını yatırmadığı için üyeliğinin daha önce düşürüldüğü ortaya çıktı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ara verilen spor organizasyonları yeniden başlarken, Fenerbahçe - Konyaspor ve Beşiktaş - Antalyaspor maçlarında tribünlerde "Hükümet istifa" sloganları atılmıştı. Sloganlardan rahatsız olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise "Türk futbolunu zillet ve rezalete mahkum etmek isteyenlere göz yummak, alttan almak, sessiz durmak geldiğimiz bu aşamada mümkün değildir" sözleri ile taraftarları hedef göstermiş ve Beşiktaş üyeliğinden istifasını duyurmuştu.

Bahçeli'nin ardından bazı MHP'li isimler de kulüp üyeliğinden istifa ettiğini açıklarken, Bahçeli'nin kulüp üyeliğinin daha önce yıllık aidat yatırmadığı için düşürüldüğü ortaya çıktı. 

Medyascope'tan Erdener Karataş'ın haberine göre Beşiktaş Disiplin Kurulu Başkanı Avukat Ahmet Akpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Aidat ödemediği için üyeliği düşenlerin, keza kongre üyesi olmadığı halde kulüp üyeliğinden istifa edildiği beyanları, resmi nikah olmadan boşanma davası açmak ile eşdeğer sayılır" ifadeleri kullandı.

'Hükümet istifa' sloganına tahammül edemeyen Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti'Hükümet istifa' sloganına tahammül edemeyen Bahçeli, Beşiktaş üyeliğinden istifa ettiSiyaset
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Devlet Bahçeli Beşiktaş
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