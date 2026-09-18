Bahçeli’den Dikkat Çeken Mesaj: ‘İş Dünyasının Etik Krizine Tek Çözüm Ahilik’

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahilik Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda Ahilik kültürünün ekonomik hayatın yanı sıra ahlak, meslek ve toplumsal dayanışmayı da merkeze aldığını belirtti. Bahçeli, Ahilik anlayışının günümüz çalışma hayatına uyarlanarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini ifade etti.

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Bahçeli’den Dikkat Çeken Mesaj: ‘İş Dünyasının Etik Krizine Tek Çözüm Ahilik’
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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ahilik Haftası dolayısıyla yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, Ahilik geleneğinin Anadolu’nun sosyal, ekonomik ve mesleki yapısında önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, bu mirasın günümüz çalışma hayatına uyarlanması gerektiğini ifade etti.

Ahiliğin 13. yüzyıldan itibaren Anadolu’nun şekillenmesinde etkili olan bir medeniyet projesi olduğunu belirten Bahçeli, Türk-İslam anlayışının mesleki ve etik ilkelerle bir araya getirildiğini savundu. Bahçeli, Ahilik sisteminin Asya’dan Anadolu’ya gelen Türklerin bu topraklarda kök salmasına, kentleşmeye ve mesleki uzmanlaşmaya katkı sunduğunu belirtti. Ahi Evran’ın öncülüğünde kurumsallaşan yapının üretici ile tüketici, sermaye ile emek ve halk ile devlet arasındaki ilişkinin çatışma üzerine kurulması gerekmediğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Bahçeli'nin açıklaması şu şekilde:

'EĞİTİM SADECE TEZGAH BAŞINDA BİTMEZ'

"Ahilik sisteminde eğitim sadece tezgâh başında bitmez; yaşam boyu süren bir olgunlaşma yolculuğudur.
Ahlak ve Liyakatle Şekillenen Mesleki Hiyerarşi: Yamaklıktan ustalığa giden yolda, örneğin 1001 günlük o çetin çıraklık sürecinde sadece bilek gücü değil, karakter sınanır. Yeterliliğini ve ahlakını ispatlayan yiğitler, şed kuşanma törenleriyle makam bulur.
Gündüz Zanaat, Gece Hikmet: Ahiler gündüz iş yerlerinde "yaparak öğrenme" prensibiyle eğitilirken, akşamları zaviye ve yaren odalarında ilimle, edebiyatla, sanatla yoğrulmuştur.
Gelecek Kaygısına Karşı Orta Sandığı: Ustalık payesine erişene esnafın ortak birikimi olan "orta sandığı" vasıtasıyla sermaye aktarılır; dükkân açma imkânı verilerek istihdam güvencesi altına alınırdı. Bu durumda şu soru kaçınılmaz olmaktadır. Bugün modern yönetim biliminin "yeni" diye önümüze koyduğu kavramlar gerçekten yeni midir?"

'AVM MODELERİNİN ERKEN BİR İŞARETİ DEĞİL MİDİR'

"Bizim bugün ISO 9001 veya TSE standartları dediğimiz Kalite Yönetimi’nin ilk yazılı tohumları, 16. yüzyılın başındaki Bursa, İzmir ve Edirne İhtisab Kanunnameleri ile bu topraklarda atılmadı mı? Hatalı üretim yapanın "pabucunu dama atan" o tavizsiz kalite anlayışı değil miydi?
Bugün pazarlamada "dış müşteri memnuniyeti" dediğimiz şey, Ahinin müşteriyi "velinimet" sayan o derin saygısı değil midir? Usta ve kalfanın çırağa rehberlik etmesi, modern yönetim literatüründeki Mentorluk kuramının ta kendisi değil midir?Aynı zanaat kolunun aynı çarşıda toplanmasıyla sağlanan oto-kontrol ve adil fiyatlandırma, günümüzün kümelenme ve modern AVM modellerinin erken bir işareti değil midir?"

'İÇSEL PROBLEMLER KARŞISINDA KAN KAYBETMİŞTİR'

"Ne yazık ki bu muazzam yapı; Sanayi Devrimi'nin ucuz seri üretimi, 1838 Baltalimanı gibi kapitülasyon antlaşmaları ve zamanla yaşanan içsel problemler karşısında kan kaybetmiştir. Fakat Ahiliğin bıraktığı mirası sadece tarih sayfalarına gömemeyiz. Ahilik; sadece metai değer veya sermaye birikimi üreten değil, insanı ve ahlakı merkeze koyan bütüncül bir dünya görüşüdür. Günümüz iş dünyasının boğuştuğu etik krizlere, kalite sorunlarına ve tüketici ihlallerine karşı Ahilik, tarihten yükselen en güçlü, en işlevsel rehberdir. Sadece geçmişi yâd etmekle kalmamalı; Ahiliğin insan merkezli değerlerini modern yönetim ilkeleriyle yeniden sentezleyerek geleceğin çalışma hayatını inşa etmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle Ahilik kültürünün temel değerlerinin gelecek nesillere aktarılmasını temenni ediyor; tüm esnaf ve sanatkârlarımızın Ahilik Haftasını gönülden kutluyor, sağlık, huzur ve bereket diliyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

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