Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenazesi Türkiye'ye Getirilecek

İsrail tarafından Batı Şeria'da öldürülen ABD ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesini Türkiye'ye getirmek için çalışmalar başladı. Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili açıklama yaptı.

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Ayşenur Ezgi Eygi'nin Cenazesi Türkiye'ye Getirilecek

Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından Batı Şeria'da öldürülen ABD ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'ye ilişkin açıklama yaptı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşının ailesine teslim edilmesi ve defni için çalışmaların sürdürüldüğünü bildirdi.

Keçeli, konuya ilişkin açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"İsrail askerleri tarafından öldürülen vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’nin naaşının Türkiye’ye getirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor. Karayoluyla Filistin’den Ürdün’e geçişler İsrail tarafından dün (Pazar) itibariyle kapatıldı. Bu çerçevede; vatandaşımızın ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla, naaşın uçakla doğrudan Türkiye’ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz.

İşlemlerin en kısa sürede tamamlanması için Kudüs Başkonsolosluğumuz yerel makamlarla temas halinde süreci takip ediyor. Vatandaşımızın aile fertlerinin ülkemize gelmesi için Los Angeles Başkonsolosluğumuz gerekli koordinasyonu sağladı. Cenazenin, merhumenin ailesinin talebi üzerine, Aydın’ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülüyor."

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