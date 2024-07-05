Ayşe Ateş'in Sözleri Gündem Olmuştu: Sinan Ateş Hangi Gazetecileri Dövdürdü?

Ankara'da öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, mahkemede verdiği ifadede, eşinin Ülkü Ocakları Başkanı olduğu dönemde MHP’lilerin talimatıyla gazeteci dövdürdüğünü kabul etti. Sinan Ateş'in, dövdürme eylemleri için "Ben MHP Genel Merkezi’nden gelen talimatları yapıyorum. Yapmazsam bana da ceza keserler" dediğini aktaran Ayşe Ateş'in ifadelerinin ardından, "Dövdürülen gazeteciler kim?" sorusu gündeme geldi.

Eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada Ayşe Ateş, eşinin MHP’lilerin talimatıyla gazeteci dövdürdüğünü söyledi.

Ayşe Ateş, "Sinan Ateş birilerini, gazetecileri dövdürdü' dediniz. Evet, Sinan Ateş birilerini dövdürdü. O zaman Sinan’ı karşıma aldım, dedim ki ‘Bunlar sana yakışmıyor, yapma bu işleri. Yapacaksan ocak başkanı olma.’ ‘Ayşe, ben MHP Genel Merkezi’nden gelen talimatları yapıyorum. Yapmazsam bana da ceza keserler’ dedi” ifadelerini kullandı.

Ayşe Ateş'in mahkemedeki açıklamalarının ardından, "Sinan Ateş'in dövdürdüğü kişiler kim?" sorusu gündeme geldi.

PolitikYol'da yer alan habere göre; Sinan Ateş’in Ülkü Ocakları Genel Başkanlığı yaptığı dönemde MHP’lileri eleştirdiği için saldırıya uğrayan gazeteciler şöyle:

YAVUZ SELİM DEMİRAĞ

İYİ Parti’ye yakınlığı ile bilinen Yeniçağ gazetesinin yazarı Yavuz Selim Demirağ, 10 Mayıs 2019’da Türkiyem TV’de katıldığı program sonrası Ankara’daki evinin önünde bir grubun saldırısına uğramıştı. Birçok siyasi isim saldırıya tepki gösterirken; AKP ve MHP’den herhangi bir açıklama yapılmamıştı.

SABAHATTİN ÖNKİBAR

25 Mayıs 2019’da Ankara’daki evine 300 metre kala Sabahattin Önkibar da saldırıya uğramıştı. Önünü kesen üç kişi Önkibar’ı darp etmiş, hastaneye kaldırılan Önkibar, 10 günlük iş göremez raporu almıştı.

Önkibar, saldırganlardan şikayetçi olurken görgü tanıklarının ifadesine göre saldırganların kullandığı araçlardan biri tespit edilmişti.

Ankara Valisi’nin kendisini arayarak geçmiş olsun dediğini aktaran Önkibar, saldırganların aracının kiralık olduğu bilgisini paylaşmıştı.

Savcılığa suç duyurusunda bulunan Önkibar, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına dikkati çekerek, “Bahçeli açıklamalarından sonra bekliyordum” demişti.

AHMET TAKAN

Korkusuz Gazetesi yazarı Ahmet Takan, 20 Kasım 2019’da Ankara’nın Dikmen semtinde evinin önündeyken beyzbol sopasıyla saldırıya uğramıştı. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Ahmet Takan’ı 13 Kasım’da kaleme aldığı ‘AKP’den biri MHP’nin başına geçer mi?’ başlıklı yazısı sonrası hedef göstermişti.

İDRİS ÖZYOL

15 Mayıs 2019’da, Antalya’da araştırmacı gazeteci İdris Özyol, saldırıya uğradı. Antalya’da yayın yapan yerel Akdeniz’de Yeni Yüzyıl gazetesi yazarı olan Özyol, gazete binası dışında düzenlenen beyzbol sopalı saldırıyla başından ve göğsünden yaralanmıştı. Özyol'u, MHP Muratpaşa İlçe Başkanı Talu Bilgili’nin tehdit ettiğini belirtilerek, soruşturma çağrısı yapılmıştı.

Polis, güvenlik kamerası görüntülerinden yola çıkarak saldırganları yakalamış; bunların saldırıdan sonra MHP Muratpaşa ilçe başkanlığına gittikleri ortaya çıkmıştı.

HAKAN DENİZLİ

24 Mayıs 2019’da Adana’da günlük yayın yapan Egemen Gazetesi İmtiyaz Sahibi Hakan Denizli, saldırıya uğramıştı.

Birkaç gündür tehdit telefonları aldığı ifade edilen Denizli, sabah saatlerinde kızı ve torunuyla birlikte evden çıktığı sırada bir kişinin yanına gelerek ateş etmek istediği ama Denizli’nin müdahalesiyle aşağı doğru ateş ettiği öğrenilmişti.

Baldırına iki kurşun çekirdeği isabet eden Denizli, hastaneye kaldırılarak ameliyata alınmıştı. Denizli, daha önce de birçok kez saldırıya uğramıştı.

METİN IŞIK

Iğdır Haber gazetesinin sahibi Metin Işık, MHP Milletvekili Yaşar Karadağ hakkındaki eleştirel yazıları sonrası 27 Kasım 2019’da Ülkü Ocakları üyesi oldukları iddia edilen bir grup tarafından saldırıya uğramıştı.

Işık, saldırı sonrası şunları söylemişti:

“Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ’a birkaç kez eleştirel yazı yazdım. Bu yazıdan dolayı Mutluhan Kaçkar bir iki sefer beni tehdit etti. Camiden eve giderken kalabalık bir grupla karşıma çıkan Mutluhan Kakçar, ‘Nasılsın ağabey’ deyip, silah çekti. Ardından da elindeki sopa ile vurdu. Ardından diğerleri de vurmaya başladı. En az 15 kişi vardı. Kafamda, sırtımda ve ayağımda yaralar vardı.”