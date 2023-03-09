Aylin Nazlıaka, Nurdağı’nda iş makineleriyle yıkılan belediye binasını inceledi

Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde, belediye binası da depremde hasar almıştı. Nurdağı Belediyesi'nin AKP'li başkanı Ökkeş Kavak, müteahhitliğini yaptığı iki bina depremde yıkıldığı için tutuklanmıştı. Depremde hasar alan belediye binasının ise depremin 7. günü iş makineleriyle yıkıldığı iddia edilmişti.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, depremzedelerin sorunlarını dinlemek için geldiği Nurdağı'nda, belediye binasının enkazında incelemelerde bulundu. Nazlıaka, "Sanmayın ki bu bina depremde yıkıldı. Bu bina, deprem sonrası olacak yolsuzluk depremi nedeniyle yıkıldı. Enkaz altında canlı bedenler varken buraya geldiler, 7'nci gün binayı yıktılar. Büyük ihtimalle içinden birtakım dosyaları kaçırdılar ya da dosyaların enkaz altında kalmasını sağladılar. Bir tarafta canlar 'Bizi kurtarın' derken gelmeyen vinç ve operatörler, ne olduysa 7'nci gün geldi ve bu belediye binasını yıktı" diye konuştu.

CHP Nurdağı İlçe Başkanı Fatih Dinç ise imara ilişkin belgelerin belediye binasında olduğuna dikkat çekerek, "Kağıtların yok olması için yapılan bir olay. Vatandaşlar, enkaz altında insanımız varken neden Nurdağı (belediye) binasının bu şekilde yıkıldığını soruyorlar. Bizler de bunun, belediye tarafından, belediye başkanı veya birileri tarafından yıktırıldığını söyledik" dedi.

Belediye binası enkazının polis şeridiyle çevrildiği, ancak enkazda hala bazı belgelerin olduğu görüldü.

Kaynak: ANKA