Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltına alınan 3 polis adliyeye sevk edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınan 3 polis, Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Gözaltına alınan 3 polis adliyeye sevk edildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 7 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik açılan davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine gözaltına alınan 3 emniyet görevlisi, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyede soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veriyor.

Diğer şüphelilerin ifadelerinin alınmasına yönelik işlemlerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü, işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Ayhan Bora suç örgütü soruşturmasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamaAyhan Bora suç örgütü soruşturmasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamaTürkiye

Kaynak: AA

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