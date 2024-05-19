Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında ikinci gizli tanık ifadesini geri çekti: "Cebir ve tehdit altında verdim"

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davada ikinci gizli tanık ifadesini geri çekti.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında ikinci gizli tanık ifadesini geri çekti: "Cebir ve tehdit altında verdim"

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davada bir gelişme daha yaşandı. İfadesini geri çeken gizli tanık, Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na gönderdiği 15 Mayıs tarihli dilekçesinde, "Mahkemenizde bulunan daha önceki ifadem gerçeği yansıtmamaktadır. Cebir ve tehdit altında verdim. Doğru değildir" ifadelerini kullandı.

Sözcü yazarı Saygı Öztürk bugünkü yazısında, "Ü5W1G8K6L3" kod adı verilen davanın ikinci gizli tanığının ifadesini geri çektiğini aktardı.

Öztürk, “Ü5W1G8K6L3” kod adı verilen davanın ikinci gizli tanığının 6 sayfalık ifadesinde, Ayhan Bora Kaplan çetesinin yapısı ve bunlardan suç işlediğini bildiği kişilerin isimlerini söylediğini, yurt dışına kaçan Serdar Sertçelik hakkında da şu iddiada bulunduğunu aktardı:

“Kendisini Elmacı marketlerin ortağı diye tanıtıyordu. Bildiğim kadarıyla kendisi önceleri örgüt içerisinde önemli bir konumdaydı. Ancak örgüt kapsamındaki görevini talimatlar doğrultusunda tam olarak yerine getiremediği için Bora Kaplan tarafından hedef alındı ve zamanla örgüt içerisindeki yeri azaldı. Fakat kendisi halen örgüt içerisinde yer almaktadır.”

"BAZI TANIKLAR İFADELERİNİ ÇEKMEYE BAŞLADI"

Öztürk, “Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün gündemde olması, Serdar Sertçelik’in iddialarından sonra bazı tanıkların, güçlü gördükleri bu grupla ilgili verdikleri ifadelerden vazgeçmeye başladığını” belirtti.

“Ü5W1G8K6L3” kod adlı gizli tanığın da, yargılamanın yapıldığı Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı’na gönderdiği 15 Mayıs 2024 tarihli dilekçesinde, “Ü5W1G8K6L3 kod isimli tanığım. Mahkemenizde bulunan daha önceki ifadem gerçeği yansıtmamaktadır. Cebir ve tehdit altında verdim. Doğru değildir” yazdığı ifade edildi.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında ikinci gizli tanık ifadesini geri çekti: "Cebir ve tehdit altında verdim" - Resim : 1

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