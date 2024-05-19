Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınan 3 polis sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanan 4 şüpheli daha Ankara Adliyesi'ne getirildi.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında gözaltına alınan 7 şüpheli adliyeye sevk edildi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen ve gözaltına alınan 7 şüpheli Ankara Adliyesi'ne getirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltında bulunan 7 şüpheliden 3'ünün emniyetteki işlemleri tamamlandı. Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik açılan davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine gözaltına alınan 3 emniyet görevlisi, sabah saatlerinde Ankara Adliyesi'ne sevk edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğünce ifade alma işlemleri tamamlanan kalan 4 şüpheli de Ankara Adliyesine getirildi.

Şüphelilerin, soruşturmayı yürüten savcı tarafından ifadeleri alınıyor.

Ayhan Bora suç örgütü soruşturmasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamaAyhan Bora suç örgütü soruşturmasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atamaTürkiye

Kaynak: AA

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