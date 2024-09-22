Aydın'da Sokak Kedileri Sebebiyle Bıçaklı Kavga

Aydın'ın Efeler ilçesinde çıkan kavgada bir kişiyi bıçakladığı gerekçesiyle yakalanan şüpheli tutuklandı.

Aydın'da Sokak Kedileri Sebebiyle Bıçaklı Kavga

Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi'nde dün H.Ö'yü bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan İhsan Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

- Olay

Güzelhisar Mahallesi Albayrak Caddesi'nde dün sokak kedilerini besleme konusundan çıktığı öğrenilen kavgaya İhsan Ç, H.Ö'yü karnından bıçaklayarak yaralamıştı.

Kaynak: AA

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